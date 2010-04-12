В Польше - недельный траур

Самолет Ту-154, на борту которого находился Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ, разбился при заходе на посадку неподалёку от военного аэропорта возле российского города Смоленск утром 10 апреля. Все 96 человек, находишихся на борту самолета, в том числе, Президент Лех Качинський с супругой и высшие должностные чины Польши, погибли. Президент летел на мемориальные мероприятия в Катыни.

Прощание с погибшим в авиакатастрофе под Смоленском президентом Польши Лехом Качиньским состоится во вторник, 13 апреля. Об этом сообщил заместитель главы канцелярии президента Польши Яцек Сасин.

"Гроб с телом Леха Качиньского будет выставлен для прощания во вторник в президентском дворце", - сказал Сасин.

Заместитель главы президентской канцелярии пояснил, что в понедельник, 12 апреля, дворец главы Польши будет подготовлен для траурной церемонии.

Сасин сообщил также, что в понедельник состоится встреча сотрудников двух канцелярий - премьер-министра и президента - для обсуждения деталей организации похорон.

Траурный кортеж с гробом погибшего в авиакатастрофе президента Польши Леха Качиньского прибыл в президентский дворец в воскресенье днем.

Кортеж проехал по главным улицам Варшавы. Отдать дань уважения первому гражданину страны вышли на улицы столицы Польши сотни тысяч горожан.

На площади на Краковском предместье в Варшаве перед президентским дворцом были зажжены десятки тысяч свечей и лампад.

Дата похорон президента Польши пока не определена.

В Польше сегодня - третий день национального траура. Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Национальный траур длится с 10 по 17 апреля.

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ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПИСОК ПОГИБШИХ

В результате катастрофы польского самолета в Смоленске - в списке 88 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал TVN24.

В разбившемся самолете помимо президента Польши находилась его супруга - Мария Качиньская, последний президент Польши в изгнании Рышрад Качоровский, глава Института национальной памяти Януш Куртыка, вице-спикер Сейма Ежи Шмайдзиньский, руководитель канцелярии президента Владыслав Стасяк, глава Бюро нацбезопасности Александр Щигло, министры в канцелярии президента Павел Выпых и Мариуш Хандзлик, генсек польского Совета по охране памяти борьбы и мученичества Анджей Пшевозник, заместитель главы МИД Анджей Кремер, начальник Генштаба Войска Польского Франтишек Гонгор, председатель Нацбанка Польши Славомир Скшипек, известные депутаты Сейма Пшемыслав Госевский, Збигнев Вассерман, Иоланта Шыманек-Дереш и Изабелла Яруга-Новацка.

На борту самолета, потерпевшего авиакатастрофу, находились также замминистра обороны Станислав Коморовский, заместитель министра культуры и национального наследия Томаш Мерта, вице-спикер Сейма Кшиштоф Путра, директор дипломатического протокола МИД Польши Мариуш Казана.

Погибли 15 депутатов Сейма и сенаторов, уполномоченный по правам человека в Польше Януш Кохановский, 6 высших представителей Войска Польского.