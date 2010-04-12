Трагедия не повлияет на польскую экономику - польские эксперты

Варшава. Субботняя авиакатастрофа под российским Смоленском, унесшая жизнь Президента Польши и многих высших должностных лиц государства, не повлияет на польскую экономику.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выражают опрошенные польскими медиа-эксперты и заверяют государственные органы.

Национальный банк Польши заверил, что институт функционирует в нормальном режиме.

Такую же информацию подает Комиссия финансового контроля (KNF)

"В связи с трагедией под Смоленском, по оценке KNF, нет риска пертурбаций на польском финансовом рынке", - говорится в пересланном медиа-сообщении.

Некоторые эксперты не исключают возможной атаки спекулянтов на польскую валюту, отмечая, что даже если до неъ дойдет - она не будет иметь долговременного эффекта.

Эксперты также замечают, что реально управление экономикой осуществляет правительство.

Как сообщал УНИАН, в субботней авиакатастрофе, кроме президентской четы, погиб председатель национального банка Польши, все руководство польского войска, основные руководители президентской канцелярии, десятки депутатов Сейма и Сената, а также семьи погибших в Катыни офицеров.