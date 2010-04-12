Анонс на 12 апреля

***

10-30- В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Что скрывает энергетический сектор от украинцев?" по результатам исследования, проведенного при поддержке Международного Фонда "Відродження". Участники: Алексей Орловский, директор программы "Усиление влияния гражданского общества", Галиб Эфендиев, региональный координатор Центральной Азии и Кавказа Revenue Watch Institute, Елена Витер, директор аналитического центра "Дикси Групп", а также представители неправительственных организаций Азербайджана и Грузии, которые реализовывали аналогичные проекты в своих странах. Исследование проводилось в рамках инициативы EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) и содержит анализ законодательства о доступе к публичной информации в сфере энергетики и результатах эксперимента по его практическому применению. Исследование будет презентовано в двух вариантах - украинско- и англоязычном (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

***

10-30 - Круглый стол на тему: «Долги по возмещению НДС уничтожают украинский экспорт: кто виноват и что делать?». Инициатор - Коммуникационная группа ESG Вопросы: причины возникновения беспрецедентной задолженности по возмещению НДС; ситуация в ключевых отраслях экономики, возможные риски и ожидания компаний экспортеров относительно объемов возмещения НДС, как долги по возмещению НДС влияют на объемы производства украинских предприятий и другие. Приглашены: Ирина Акимова, Алексей Голубов, Анатолий Кинах, Владимир Клименко, Виктор Пинзеник, Сергей Тигипко, Ирина Щербина, Федор Ярошенко, и другие представители власти, бизнеса и экспертных кругов (Большой Конференц-зал НАН Украины, ул. Владимирская, 55

***

11-00 - Состоится ежеквартальная пресс-конференция Союза специалистов по недвижимости Украины на тему: "Рынок недвижимости. Итоги года: реальность, тенденции, прогнозы". Участники: президент Союза специалистов по недвижимости Украины Александр Рубанов; президент Союза специалистов по недвижимости г. Киева Игорь Однопозов; вице-президент Союза специалистов по недвижимости Украины по вопросам региональной политики Анатолий Топав; председатель комитета аналитики Союза специалистов по недвижимости Киева Всеволод Жоголев (“Интерфакс-Украина, ул. Рейтарская, 8/5-A).

***

11-00 - Состоится 168 заседание Украинского клуба на тему: "Комитет экономических реформ: исполнители и механизмы реализации». Организаторы: Киевский институт проблем управления имени Горшенина, общество “Украинский клуб”, Центр "Свобода слова", Институт украинской политики, Всеукраинский творческий союз "Литературный форум", Украинская громада (ул. Фроловская, 1/6, конференц-зал Центра практической философии). Регистрация участников: info@litforum.org. Телефоны: (044)2374440, (067) 3207700

***

12-00 - Состоится брифинг вице-премьер-министра Бориса Колесникова по вопросам подготовки к проведению в Украине Чемпионата Европы по футболу 2012. Вход в Дому Правительства (только по паспортам) - с улицы Грушевского, 12/2, 1 подъезд, 7 этаж,

***

12-00 - Пресс-конференция председателя ГНА в Киевской области Анатолия Петренко на тему: «Полноценное наполнение бюджета - выход из кризиса» (ул. Народного Ополчения, дом, 5-А, корпус 3 (2 этаж).

***

13-00 - в конференц-зале VAB (ул. Зоологическая, 5-а) состоится пресс-брифинг на тему: «Рынок банковских металлов 2009-2010 гг.

***

13-00 - Пресс-конференция на тему: «Сможет ли бюджет- 2010 удовлетворить и украинцев и МВФ?». Участники: Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций; Андрей Новак, эксперт по вопросам бюджета; Виктор Лисицкий, экс-руководитель группы советников НБУ, член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины («ИнтерМедиа консалтинг», ул.Б.Хмельницкого, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо»).