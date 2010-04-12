Польша надеется, что на похороны жертв авиакатастрофы прибудут все мировые лидеры

Варшава. Польша надеется, что на похороны жертв авиакатастрофы под Смоленском прибудут все мировые лидеры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ в эфире радио TOK FM. "Надеюсь, что весь мир приедет в Варшаву", - сказал он.

Р.СИКОРСКИЙ сообщил, что министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ информировал его о намерении Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА принять участие в похоронах.

По его словам, вчера в Вашингтоне Посольство Польши посетила госсекретарь США Хилари КЛИНТОН, которая передала письмо-соболезнование Президента Барака ОБАМЫ. Как сказал Р.СИКОРСКИЙ, он не исключает участия Б.ОБАМЫ в похоронах Президента Польши Леха Качинского и других жертв авиакатастрофы.

Представитель Посольства Украины в Варшаве не смог уточнить УНИАН, планирует ли Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принять участие в похоронах главы Польского государства и других жертв катастрофы.