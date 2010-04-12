ГЛАВНОЕ на 12 апреля (день)

Хроника дня

*** Макроэкономика: Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине составило 656,3 млн. долл. Украине в январе-феврале 2010 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 656,3 млн. долл. против 708,3 млн. долл. в январе-феврале 2009 года.

Такие данные УНИАН сообщили в Государственной комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-феврале 2010 г. экспорт товаров составил 6 млрд. 396,3 млн. долл., импорт – 7 млрд. 52,6 млн. долл. По сравнению с аналогичным периодом 2009 г. экспорт увеличился на 24,7%, импорт – на 20,7%.

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе 2010 года составило 314,2 млн. долл. против положительного сальдо в размере 396,2 млн. долл. в январе 2009 года.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2009 году уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. США против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд. 732,7 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 4 млрд. 352 млн. против 18 млрд. 580,9 млн. долл. и 5 млрд. 273,3 долл. соответственно в 2008 году.

Китай объявил о торговом дефиците по итогам марта

Китай в субботу, 10 апреля, объявил о дефиците во внешней торговле по итогам марта. Торговый баланс одного месяца оказался не в пользу КНР впервые за последние шесть лет, передает ИТАР-ТАСС.

По данным Главного таможенного управления КНР, торговый дефицит страны составил в марте 7,24 млрд долл. Китайский экспорт оказался равен 112,1 млрд долл. (рост на 24,3%, по сравнению с тем же периодом прошлого года), импорт - 119,3 млрд долл. (рост на 66%).

Однако по итогам первого квартала в целом Китай все равно остался в плюсе. Положительное сальдо КНР во внешней торговле составило 14,5 млрд долл.

Финансы: Средний курс покупки-продажи доллара в комбанках сегодня не изменился – 7,90/7,92 грн./долл. Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,90 грн./долл., продают – по 7,92 грн./долл. Курс покупки-продажи не изменился по сравнению с 11 апреля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 1,5%, по сравнению с 11 апреля, и сегодня составляет 10,68 грн./евро, продажи – на 2,3% - до 10,88 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,55-10,74 грн./евро, по продаже – в пределах 10,79-10,85 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 11 апреля, понизился на 0,4% и на сегодня составляет 0,2649 грн./рубль, продажи – повысился на 1,3% - до 0,2725 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2674-0,2720 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,90 грн./долл., продажи – 7,92 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 1,5% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,68 грн./евро, продажи – на 2,2% - до 10,81 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,55-10,74 грн./евро, по продаже – в пределах 10,78-10,85 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 11 апреля, понизился на 0,6% - до 0,2644 грн./рубль, продажи – повысился на 1,3% - до 0,2724 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2550-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2699-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,89/7,92 грн., евро – 10,55/10,70 грн., рубль – 0,2650/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,86/7,92 грн., евро – 10,40/10,65 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,862/7,922 грн., евро – 10,65/10,85 грн., рубль – 0,2680/0,2740 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 12 апреля, составляет: гривни к доллару США – 7,9265, к евро – 10,608828, к российскому рублю – 0,27031.

Страны ЕС и МВФ готовы предоставить Греции кредит 30 млрд евро

Страны зоны евро и МВФ готовы предоставить Греции "как минимум" 30 млрд евро антикризисной помощи на 2010 г. Об этом заявил накануне председатель Еврогруппы, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер по итогам видеоконференции министров финансов 16 стран зоны евро.

"Страны зоны евро предоставят средства Греции в виде межгосударственных кредитов", - сообщил Ж.-К.Юнкер.

Процентная ставка, под которую Греция получит кредиты, будет определена "на уровне около 5% годовых", вместо 7,5%, по которым Афины сегодня могут рассчитывать привлечь кредиты на финансовых рынках.

Ж.К.Юнкер особенно подчеркнул, что "ставка в 5% отнюдь не означает, что Греция получает бесплатные дотации". На практике она даже выше, чем процентные ставки, по которым сегодня могут привлекать коммерческие кредиты ведущие страны зоны евро.

Для получения этих средств Греции будет достаточно направить официальный запрос Еврогруппе. Еврокомиссар по валютной и финансовой политике Олли Рен отметил, что "после этого запроса механизм помощи может быть активирован очень быстро", передает ПРАЙМ-ТАСС.

Европейский механизм помощи Греции был согласован на саммите ЕС в конце марта. Он основан на предоставлении Греции государственных кредитов остальными 15 странами еврозоны, которые составят 2/3 общего пакета помощи. Еще одну треть необходимых средств предоставит МВФ. Доля стран зоны евро в этом пакете будет распределяться между ними пропорционально долям их капиталов в активах Европейского центрального банка /ЕЦБ/. Таким образом, главным донором средств для Греции станет Германия, доля которой в капиталах ЕЦБ составляет около 27%.

Путин заработал в 2009 году 3,89 млн. рублей Премьер-министр РФ Владимир Путин заработал в 2009 году 3889807 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт правительства, разместивший сведения о доходах и имуществе премьера за 2009 год.

Путин принадлежит земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров, в бессрочном пользовании есть квартира площадью 153,7 квадратных метров и гараж - 18 квадратных метров.

У премьера в собственности есть квартира, а также гараж (коллективная стоянка), говорится в сообщении. У Путина также три автомобиля - ГАЗ М 21, ГАЗ М-21Р и "Нива", автоприцеп "Скиф". Супруга премьера заработала в 2009 году 582 рубля.

Банки: Временный администратор «Диалогбанка» ищет инвестора

Временный администратор ООО «Диалогбанк» объявил о поиске инвестора для финансового оздоровления банка.

Об этом говорится в сообщении временного администратора, опубликованном в газете «Голос Украины» (№64 от 10 апреля т.г.).

Согласно сообщению, сумма привлеченных средств должна составлять не менее 70 млн. грн. Заявки о намерении принять участие в финансовом оздоровлении банка принимаются до 15 апреля 2010 года.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк своим постановлением №603 от 15 октября 2009 г. ввел временную администрацию в ООО «Диалогбанк» (г. Днепропетровск) сроком на шесть месяцев - с 16 октября 2009 года до 15 апреля 2010 года.

Временным администратором банка назначено физическое лицо – независимый эксперт Игорь КРАСЮК.

Также НБУ ввел в «Диалогбанке» мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца – с 16 октября 2009 года до 15 января 2010 года.

Справка УНИАН. ООО «Диалогбанк» зарегистрировано в январе 1992 года.

Убыток банка по итогам 2009 года составил 65,879 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 января 2010 года долей в капитале ООО «Диалогбанк» владели - ООО Компания «Ренессанс» - 33,4 %, ООО Компания «Фламинго» - 33,3%, ООО «Юниверс» - 33,3%.

ТЭК: Украина в январе-феврале сократила импорт газа на 9,2% – Госкомстат

Украина в январе-феврале сократила импорт природного газа на 9,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 1 млрд. 389,584 млн. долл., сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, объем импорта природного газа в январе-феврале т.г. в общем объеме импорта составил 19,7%.

Экспорт природного газа в январе-феврале т.г. сократился на 9,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 610,9 тыс. долл.

В то же время, как отметили в Госкомстате, в январе-феврале т.г. Украина увеличила импорт сырой нефти с газовым конденсатом в 3,2 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 626,744 млн. долл.

Объем импорта нефти в общем объеме импорта в январе-феврале т.г. составил 8,9%.

Справка УНИАН. В 2009 году Украина сократила импорт природного газа на 15,5%, по сравнению с 2008 годом, до 7 млрд. 979,358 млн. долл. Объем импорта природного газа в 2009 году в общем объеме импорта составил 17,6%.

В 2009 году Украина сократила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 33,8%, по сравнению с 2008 годом, до 2 млрд. 989,639 млн. долл. Объем импорта нефти в общем объеме импорта в 2009 году составил 6,6%.

Второй энергоблок Запорожской АЭС отключен от энергосети

Сегодня в 7 часов 12 минут энергоблок №2 Запорожской АЭС был отключен от энергосети из-за ошибочного срабатывания автоматической системы противоаварийной защиты.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства топлива и энергетики Украины.

Причина ошибочного срабатывания автоматической системы противоаварийной защиты выясняется.

Нарушений границ и норм безопасности не было.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленной площадке ЗАЭС – в пределах нормы.

Сегодня на атомных станциях Украины в работе находится 10 из 15 энергоблоков.

С 1 мая РФ может увеличить пошлину на экспорт нефти

Экспортная пошлина на нефть из России с 1 мая 2010 года может вырасти до $281-$284 за тонну, следует из расчетов Министерства финансов и Рейтер.

С 1 апреля по 1 мая ставка экспортной пошлины на нефть составляет $268,9 за тонну. Экспортная пошлина на май рассчитывается на основании мониторинга цены морских партий российской нефти марки Urals с 15 марта по 14 апреля включительно.

Начальник сводно-аналитического отдела Минфина Александр Сакович сказал Рейтер, что средняя цена мониторинга в период по 11 апреля включительно составила $78,105 за баррель.

"Если цены останутся на уровне $78-$82, то окончательная средняя цена мониторинга составит $78,09-$78,66 за баррель", - сказал он.

Таким образом, исходя из формулы, описанной в пункте 4 статьи 3 закона "О таможенном тарифе", по расчетам Рейтер, предельная ставка экспортной пошлины составит $281-$284 за тонну нефти, за тонну светлых нефтепродуктов - $202-$204 и темных - около $109-$110.

В настоящее время экспортная пошлина на светлые нефтепродукты составляет $193,5 за тонну, на темные - $104,2 за тонну.

Окончательную ставку пошлины должно утвердить правительство в конце апреля.

Нефть подорожала в понедельник благодаря снижению доллара и оптимистичным данным из Китая, показавшим резкий рост импорта углеводородов в марте, сообщает Рейтер.

Министры финансов еврозоны в воскресенье одобрили гигантскую программу помощи Греции стоимостью 30 миллиардов евро ($40 миллиардов), но подчеркнули, что Афины пока не просили активировать это механизм.

Эта новость подняла евро на азиатских торгах в понедельник до максимальных уровней почти за месяц, а долларовый индекс опустился на 1,1 процента..

К 8.45 МСК майские фьючерсы на американскую легкую нефть выросли на $0,26 до $85,18. Фьючерсы на нефть сорта Brent прибавили $0,46 до $85,29.

"Слабый доллар и позитивные торговые новости из Китая - вот два основных фактора поддержки", - сказал Дэвид Мур из Commonwealth Bank of Australia.

Высокий спрос в Китае на нефть и медь сохранился в марте. Импорт быстро растет, несмотря на высокие цены, поскольку заводы вернулись к работе после новогодних каникул. Импорт нефти в Китай увеличился в марте на 13,8 процента в месячном исчислении и достиг 4,95 миллиона баррелей в сутки, сообщило китайское таможенное управление в субботу.

Аналитики из Barclays Capital считают, что нефть вышла за пределы коридора $70-$80 за баррель и может вырасти до $90 за баррель, поскольку мировая экономики продолжает восстанавливаться.

Агро: В Украине яровые посеяны на более 1 млн. га - Госкомстат

В Украине, по данным на 1 апреля т.г., хозяйствами всех категорий яровые культуры, с учетом пересева погибших озимых и многолетних трав, посеяны на площади 1,048 млн. га, что на 2,7% ниже показателя на аналогичную дату 2009 г.

Такие данные УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины. Сообщается, что сев яровых культур на начало апреля начат во всех регионах, кроме Полтавской, Сумской и Черниговской областей.

На указанную дату зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) по яровому клину посеяны на площади 834,6 тыс. га (на 7% меньше показателя 2009 г.), из них ячмень – 632,1 тыс. га (на 13,6% меньше). Сахарная свекла посеяна на площади 20,5 тыс. га (в 29 раз больше. чем на 1 апреля 2009 г.), подсолнечник на зерно посеян на площади 3,1 тыс. га (на 35% больше 2009 г.), и яровой рапс на 3,9 тыс. га (на 35% больше 2009 г.).

Сообщается, что картофель на начало апреля посажен на площади 25,9 тыс. га что на 3,5% меньше, чем на 1 апреля прошлого года, а овощи открытого грунта посажены на 21,6 тыс. га, что на 1,4% больше.

ГМК: Чистая прибыль "Русала" в 2009г. составила 821 млн долл.

Чистая прибыль ОК "Русал" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2009г. составила 821 млн долл. против чистого убытка в размере 5,98 млрд долл. годом ранее.

Об этом передает РБК со ссылкой на материалы компании.

Справка УНИАН. Объединенная компания «Русский алюминий» (ОК «РусАл») создана в марте 2007 года путем слияния «РусАла», СУАЛа и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore. В Украине "РусАл" на сегодня контролирует ОАО "Запорожский алюминиевый комбинат" (ЗАлК) и ООО "Николаевский глиноземный завод".

Здравохранение: ВОЗ начинает расследование по поводу "свиного грипа"

Всемирная организация здравоохранения начинает расследование того, насколько оправданным было повышение уровня возникновения пандемии "свиного гриппа" до максимального.

Ранее некоторые эксперты обвиняли ВОЗ в том, что она уделяла слишком большое внимание новому гриппу, жертвами которого стали значительно меньше человек, чем при обычном сезонном гриппе.

Кроме того, организацию подозревают в сговоре с крупными фармацевтическими компаниями, заработавшими на панике по поводу пандемии миллиарды евро, передает ВВС.

Напомним, что и США оказали "слишком много внимания" "свиному гриппу". Недавно стало известно о том, что в Соединенных Штатах может быть уничтожено около 71,5 млн доз вакцины против гриппа A из-за истечения срока годности препаратов.

Из 162 млн единиц вакцины, полученных в распоряжение Вашингтона, только от 80 млн до 90 млн были успешно использованы, в то время как остальные лекарства так и остались лежать на складах на фоне снижения напряженности в обществе из-за угрозы опасного вируса. Всего же власти заказали у фармацевтических компаний около 229 млн единиц препарата.

ЧП: В Украине день траура по погибшим в катастрофе под Смоленском

Понедельник, 12 апреля, в Украине будет объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе Президенте Польши Лехе Качиньском и другим высокопоставленным должностным лицам.

Соответствующий указ подписал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

“В связи с трагической гибелью 10 апреля 2010 года Президента Республики Польша Леха Качиньского и его жены Марии, других высокопоставленных должностных лиц Республики Польша и сопровождавших их лиц, постановляю объявить в Украине 12 апреля 2010 года днем траура”, – отмечается в указе, тест которого размещен на Официальном интернет-представительстве Главы государства.

В день траура будет приспущен Государственный Флаг Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций на всей территории Украины, а также заграничных дипломатических учреждений Украины.

Также будут отменены в Украине развлекательно-концертные мероприятия, спортивные соревнования и внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Как сообщал УНИАН, в результате катастрофы 10 апреля самолета Ту-154 под Смоленском Польша потеряла всех высших военных руководителей.

На борту находились 96 человек - 88 пассажиров и 8 членов экипажа. Не выжил никто. Среди погибших сам Президент, его жена и часть руководства страны.

Среди погибших – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Франтишек Гонгор, главнокомандующий Сухопутных войск Тадуш Бук, главнокомандующий Военно-морских сил Анджей Карвета, командующий Военно-воздушных сил Анджей Бласик, командующий Войсками специального назначения Влодзимеж Потасинский, председатель Оперативного командования Вооруженных сил Бронислав Квятковский, командующий гарнизоном г. Варшавы Казимеж Гилярский.

Они следовали в Катынь, чтобы принять участие в траурных мероприятиях на месте массового захоронения жертв политических репрессий.

Большинство жертв авиакатастрофы без анализа ДНК не опознать - Минздрав Польши

Варшава. Тела лишь 34 из 95 погибших в субботней авиакатастрофе под Смоленском можно опознать без анализа ДНК.

Об этом заявила министр здравоохранения Польши Ева КОПАЧ, передают польские СМИ.

Как сообщили УНИАН в Правительственном центре безопасности, сегодня утром в Москву отбыл второй самолет с родственниками погибших поляков, которые должны опознать своих близких.

Первый самолет с родственниками прибыл в российскую столицу, куда перевезены тела погибших, вчера поздно вечером. С родственниками в Москву отбыли психологи.

В столицу России также отправлен генетический материал, который будет использован для анализа ДНК.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПИСОК ПОГИБШИХ

в результате катастрофы польского самолета в Смоленске - в списке 88 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал TVN24.

Польский правительственный самолет Ту-154 разбился в Смоленске в субботу утром. На борту самолета был президент Польши Лех Качиньский. Глава Польши вместе с официальной польской делегацией летел в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях.

В разбившемся самолете помимо президента Польши находилась его супруга - Мария Качиньская, последний президент Польши в изгнании Рышрад Качоровский, глава Института национальной памяти Януш Куртыка, вице-спикер Сейма Ежи Шмайдзиньский, руководитель канцелярии президента Владыслав Стасяк, глава Бюро нацбезопасности Александр Щигло, министры в канцелярии президента Павел Выпых и Мариуш Хандзлик, генсек польского Совета по охране памяти борьбы и мученичества Анджей Пшевозник, заместитель главы МИД Анджей Кремер, начальник Генштаба Войска Польского Франтишек Гонгор, председатель Нацбанка Польши Славомир Скшипек, известные депутаты Сейма Пшемыслав Госевский, Збигнев Вассерман, Иоланта Шыманек-Дереш и Изабелла Яруга-Новацка.

На борту самолета, потерпевшего авиакатастрофу, находились также замминистра обороны Станислав Коморовский, заместитель министра культуры и национального наследия Томаш Мерта, вице-спикер Сейма Кшиштоф Путра, директор дипломатического протокола МИД Польши Мариуш Казана.

Погибли 15 депутатов Сейма и сенаторов, уполномоченный по правам человека в Польше Януш Кохановский, 6 высших представителей Войска Польского.

МЧС России сообщило, что в разбившемся самолете находились 88 пассажиров и членов экипажа. Между тем, по данным СКП РФ и Генпрокуратуры, на борту были 132 человека. По последним данным, все они погибли.