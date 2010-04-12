Киев получит больше всех денег на Евро-2012

Вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ заявляет, что в этом году больше всего из всех городов-участников Евро-2012 бюджетных средств на подготовку получит Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

Он отметил, что в первую очередь это связано с тем, что именно в Киеве расположен основной объект Евро-2012, реконструкция которого нуждается в значительных капиталовложениях, - НСК «Олимпийский».

Отвечая на вопросы журналистов, когда будет утвержден государственный бюджет и, соответственно, объемы финансирования объектов Евро-2012, Б.КОЛЕСНИКОВ сказал, что надеется, что в апреле правительство уже будет готово передать в парламент проект бюджета на текущий год. Он добавил, что тогда все будет зависеть от позиции Верховной Рады.