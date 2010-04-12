Вся информация на бортовых самописцах о полете самолета Президента Польши сохранилась

Москва. Состояние бортовых самописцев разбившегося самолета Ту-154 Президента Польши позволяет получить всю необходимую информацию о полете.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил вице-премьер-министр РФ Сергей ИВАНОВ на заседании Президиума Правительства РФ.

«Техническое состояние обоих самописцев - и речевого, и параметрического - вполне удовлетворительное. Оно позволяет провести детальную расшифровку и анализ всей полетной информации и работы оборудования самолета до момента катастрофы», - сказал С.ИВАНОВ.

По его словам, вся дальнейшая деятельность по анализу и расшифровке полученной информации с обоих самописцев будет производиться в тесной координации с польскими властями. «Такая договоренность достигнута, и работа уже началась», - сказал он.

В тоже время С.ИВАНОВ отметил, что на сегодняшний день можно уже вполне определенно сделать два вывода.

«Во-первых, бортовые самописцы были полностью работоспособны и зарегистрировали абсолютно всю информацию - как звуковую, так и параметрическую - вплоть до столкновения самолета с землей. И, во-вторых, достоверно подтверждено то, что мы и предполагали раньше: предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в аэропорту «Северный» и рекомендации идти на запасные аэродромы были не только переданы, но и получены экипажем своевременно», - сказал он.

В свою очередь российский премьер Владимир ПУТИН подчеркнул, что будет сделано все необходимое для расследования причин катастрофы.

«Государственная комиссия работает. И, разумеется, мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы расследование было объективным, полным. Будут выявлены все причины этой авиационной катастрофы», - сказал он.