Гостаможслужба с 20 апреля ликвидирует пост «Акцизный»

Государственная таможенная служба Украины с 20 апреля т.г. ликвидирует таможенный пост «Акцизный». Это предусмотрено приказом Гостаможслужбы №344, который сегодня подписал глава ведомства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам директор департамента таможенного контроля Гостаможслужбы Анатолий СЕРБАЙЛО.

«Сегодня глава Гостаможслужбы подписал приказ №344 о ликвидации таможенного поста «Акцизный». То есть таможенное оформление как проводилось ранее, так и будет проводиться в дальнейшем», – сообщил он.

По словам А.СЕРБАЙЛО, приказ вступает в действие с 14 апреля, а с 20 апреля пост будет ликвидирован. Он также отметил, что была создана рабочая группа, по результатам работы которой было принято решение, что создание таможенного поста «Акцизный» может привести к подорожанию лекарственных средств на внутреннем рынке и создаст проблемы в логистической и других системах оформления импорта данной продукции.

В Гостаможслужбе также отметили, что около 90% грузов фармацевты оформляют через складскую систему, поэтому переносить ее экономически нецелесообразно.

Как сообщал УНИАН, приказом Гостаможслужбы №298 от 29 марта 2010 года был перенесен срок вступления в силу приказа №130 от 18 февраля т.г., которым изменяется порядок таможенного оформления фармацевтической продукции.

Согласно приказу Гостаможслужбы № 130 «О создании таможенного поста и внесения изменений в некоторые приказы Государственной таможенной службы», фармацевтическая продукция подлежит таможенному контролю и оформлению на посте «Акцизный», который подчиняется Киевской центральной специализированной таможне. Данный приказ должен был вступить в действие с сегодняшнего дня, однако дата начала его действия перенесена на 14 апреля.