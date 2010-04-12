Главное на 12 апреля (вечер)

Финансы

В январе-феврале 2010 года государственный бюджет Украины выполнен с дефицитом в сумме 4,778 млрд. грн., в частности общий фонд выполнен с дефицитом в 5,143 млрд. грн., сводный бюджет – с дефицитом в 2,688 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины со ссылкой на данные Государственного казначейства.

Погашение основной суммы долга по общему фонду госбюджета в январе-феврале составило 2,293 млрд. грн., погашение внутреннего долга – 1,757 млрд. грн., внешнего долга – 536,1 млн. грн. «Государственные займы в общий фонд госбюджета были осуществлены на внутреннем рынке в объеме 4,967 млрд. грн., в том числе на рекапитализацию «Укрэксимбанка» 1,8 млрд. грн.», - сказано в сообщении.

Остаток наличных средств по госбюджету за январь-февраль т.г. вырос на 1,488 млрд. грн., в частности по общему фонду госбюджета – на 928,5 млн. грн.

От приватизации госимущества за два месяца в госбюджет поступило 66,1 млн. грн.

Общая сумма доходов сводного бюджета в январе-феврале 2010 г. составила 40,781 млрд. грн., что на 246,3 млн. грн., или на 0,6%, меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма кассовых расходов сводного бюджета в январе-феврале т.г. составила 43,6 млрд. грн., что на 4,537 млрд. грн., или на 11,6%, больше по сравнению с январем-февралем 2009 г.

В январе-феврале в госбюджет поступило 30,938 млрд. грн., что на 1,016 млрд. грн., или на 3,2%, меньше, чем за аналогичный период 2009 г. «Налоговые поступления в госбюджет за отчетный период составили 23,485 млрд. грн., что на 2,335 млрд. грн., или на 11%, больше, чем в январе-феврале 2009 г.», - сказано в сообщении. Сумма неналоговых поступлений составила 6,02 млрд. грн., что на 3,686 млрд. грн., или на 38%, меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Кассовые расходы госбюджета в январе-феврале 2010 г. составили 35,846 млрд. грн., что на 4,847 млрд. грн., или на 15,6%, больше, чем за соответствующий период 2009 г.

В общий фонд госбюджета в январе-феврале поступило 25,171 млрд. грн., или 89,2% от временной росписи. По сравнению с аналогичным периодом 2009 г. поступления увеличились на 16,6%, или на 3,588 млрд. грн.

По общему фонду госбюджета открыто ассигнований на проведение расходов в сумме 31,568 млрд. грн., или 99,3% от временной росписи на январь-февраль.

Кассовые расходы общего фонда госбюджета в январе-феврале составили 30,358 млрд. грн., что составляет 95,4% от временной росписи, а также данный показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 6,79 млрд. грн., или на 28,8%.

Кассовые расходы социального направления из госбюджета составили 15,748 млрд. грн., в том числе по общему фонду – 14,742 млрд. грн., что на 2,824 млрд. грн., или на 23,7%, больше января-февраля 2009 г., а именно на: оплату труда работников бюджетных учреждений и начисления на нее – 7,105 млрд. грн., в частности по общему фонду – 6,802 млрд. грн., что на 1,264 млрд. грн., или на 22,8%, больше января-февраля 2009 г.; текущие трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии) – 8,643 млрд. грн., в том числе 7,941 млрд. грн. по общему фонду, что на 1,56 млрд. грн., на 24,4%.

Кассовые расходы общего фонда госбюджета в январе-феврале 2010 г. предусматривали выделение средств на чернобыльские социальные программы – в сумме 279,4 млн. грн., 94,2% от временной росписи; трансферт Пенсионному фонду – 7,384 млрд. грн., 100% от временной росписи. Расходы на медикаменты и перевязочные материалы и продукты питания - 272,9 млн. грн., по общему фонду – 241,6 млн. грн., что более чем в 1,6 раза превышает соответствующий показатель 2009 года. На оплату коммунальных услуг и энергоносителей за отчетный период кассовые расходы проведены в сумме 525,4 млн. грн., в частности 438,2 млн. грн. по общему фонду, что на 62,1 млн. грн., или на 16,5%, больше января-февраля 2009 года.

На дотации выравнивания в январе-феврале 2010 года из государственного бюджета местным бюджетам перечислено 6,556 млрд. грн., что составляет 100% от временной росписи. На субвенции и дополнительные дотации из госбюджета местным бюджетам перечислено 3,982 млрд. грн., или 96,5% от временной росписи. За счет возвращения кредитов в госбюджет поступило 151,5 млн. грн., в том числе в общий фонд 44,7 млн. грн.

В январе-феврале 2010 г. предоставлено кредитов из госбюджета на сумму 21 млн. грн.

В январе-марте 2010 года в общий фонд государственного бюджета было перечислено 3,584 млрд. грн. акцизного сбора с произведенных в Украине товаров, что на 61,7%, или 1,366 млрд. грн., больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, рост поступлений произошел за счет увеличения перечислений акциза с табачных изделий в 2 раза – до 2,314 млрд. грн., с винодельной продукции – на 51%, или 28 млн. грн., – до 84 млн. грн., с ликеро-водочной продукции – на 18,5%, или 142 млн. грн., – до 913 млн. грн., пива – на 86%, или 117 млн. грн., – до 253 млн. грн.

С ввезенных в Украину товаров в общий фонд государственного бюджета за отчетный период поступило акцизного сбора на сумму 177 млн. грн., что на 61 млн. грн. больше, чем в январе-марте прошлого года.

В специальный фонд госбюджета в первом квартале т.г. поступило акцизного сбора на сумму 787 млн. грн., что на 137 млн. грн. больше, чем в январе-марте 2009 года.

С 1 по 9 апреля текущего года объем продажи валюты Национальным банком Украины на межбанковском валютном рынке (в долларовом эквиваленте) составил 450,321 млн. долл., покупки – 571,359 млн. долл.

Это следует из предоставленной УНИАН Нацбанком Украины информации об объемах купли-продажи валюты на межбанке.

Таким образом, положительное сальдо интервенций НБУ с начала апреля составило 121,038 млн. долл.

На прошлой неделе (с 5 по 9 апреля т.г.) Нацбанк продал на межбанке 357,987 млн. долл., купил – 385,412 млн. долл. Положительное сальдо составило 27,425 млн. долл.

В НБУ подтвердили правильность алгоритма расчета, сделанного УНИАН, отметив при этом, что бывают сессии, когда Нацбанк как продает, так и покупает валюту, но эти объемы существенно не влияют на общий результат.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9160/7,9265, к 12:00 цены понизились до 7,9150/7,9240. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9185/7,9245 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 12:15 Нацбанк объявил о покупке валюты по курсу 7,9250.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2731/0,2736, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2731/0,2733. К закрытию цены поднялись до 0,2732/0,2734. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,9949 (-0,2451).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3626/1,3628, а к 15:00 упали до 1,3577/1,3579.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7855/10,8025, к 12:00 цены повысились - 10,7875/10,8040. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,7760/10,7880.

Новости ТЭК

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ), Министерству топлива и энергетики и НАК «Нафтогаз Украины» выделить в тарифе на транспортировку газа для облгазов целевую составляющую исключительно для проведения ремонтных и профилактических работ, а также обеспечить систему контроля за целевым расходованием этих средств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины.

По словам А.КЛЮЕВА, Государственный комитет по промышленной безопасности, охране труда и горного надзора начал проверки сетей на соответствие действующим нормам безопасности.

Также он сообщил, что дал поручение нескольким министерствам и ведомствам ускорить работу не только по улучшению контроля за безопасностью снабжения потребителей природным газом, но и по налаживанию системной работы по улучшению технического состояния сетей.

Министерство экономики Украины снизило корректирующий коэффициент для расчета рентной платы за природный газ, в том числе нефтяной (попутный) газ, в марте 2010 г. на 0,2% - до 1,699.

Об этом сообщается на официальном сайте Минэкономики.

В сообщении отмечается, что таможенная стоимость мартовских партий импортируемого природного газа, заявленная декларантами, в пересчете на 1000 куб. м составляет 305,68 долл. в 5 случаях и 304,33 в семи случаях.

Министерство экономики Украины повысило корректирующий коэффициент для расчета рентной платы за нефть и газовый конденсат за март 2010 года на 5,5% по сравнению с установленным для февраля т.г. – до 0,7698.

Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте Минэкономики.

Согласно сообщению, расчет показателя проводился с учетом средней стоимости нефти Urals на Международной нефтяной бирже, которая в феврале 2010 года снизилась до 76,98 долл. за баррель по сравнению с 72,96 долл. в феврале 2010 года.

Министерство топлива и энергетики Украины назначило исполняющим обязанности директора государственного предприятия внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» Максима КУЧЕРА вместо уволенного Валентина БОНДАРЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил источник в госкомпании.

До данного назначения М.КУЧЕР с декабря 2009 года занимал должность директора ООО «Пауэр Трейд» – энерготрейдера ДТЭК, созданного для реализации проектов частного холдинга по экспорту электроэнергии.

В. БОНДАРЕНКО занимал должность директора «Укринтерэнерго» с 18 мая 2009 года.

(УНИАН)