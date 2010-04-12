Анонс на 13 апреля

Состоится заседание Согласительного совета ВРУ.

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Федерация профсоюзов Украины проведет Всеукраинское совещание председателей профсоюзных комитетов промышленного сектора на тему: «Современные рычаги влияния на преодоление проблемы задолженности по выплате заработной платы». В совещании примут участие лидеры всеукраинских профсоюзов и профсоюзных объединений, члены Правительства, руководители отечественных предприятий.

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При участии министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Александра Попова и первого заместителя председателя КГГА Анатолия Голубченко начнется выездное рабочее совещание по вопросу функционирования Бортнической станции аэрации.

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Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Состоится заседание Антимонопольного комитета Украины по поводу выдвижения требований к ряду центральных органов власти обеспечить прозрачные механизмы ценообразования и конкурентные принципы развития рынка сжиженого газа, который используется в качестве горючего. В частности, речь пойдет об усовершенствовании системы аукционных торгов сжиженным газом.

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10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Информационное общество в Украине: миф или реальность?». Участники: Татьяна Попова, председатель Правления Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ); Игорь Лисицкий, президент Ассоциации «ІT-Украины»; Андрей Семенченко, и.о.председателя Государственного комитета информатизации Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 066 44 99 254; 050 517 00 77 или e-mail: itukraine87@gmail.com.

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«СО «Ильичёвское» приглашает Вас 13 апреля 2010 г. принять участи в пресс-конференции по случаю своего пятилетия и открытия нового офиса. В ходе пресс-конференции будут озвучены итоги деятельности СО "Ильичевское", краткосрочные и долгосрочные планы развития. Особое внимание будет уделено прогнозу работы страхового рынка Украины, возможности введения в Украине обязательного медицинского страхования и роль страховщиков в этом процессе. В пресс-конференции примет участие директор компании Гришан Юрий Петрович.

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Пресс-конференция на тему: «Как украинское зерно стало неконкурентным, а затем исчезло?». Участники: Леонид Козаченко, президент ВОО «Украинская аграрная конфедерация»; Николай Горбачев, вице-президент Украинской зерновой ассоциации; Борис Бернштейн, генеральный директор Союза бирж Украины, президент ТВ "Киевская агропромышленная биржа”; Владимир Лапа, эксперт Украинского клубу аграрного бизнеса.

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11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция представителей ведущих производителей вина и коньяка в Украине. В ходе пресс-конференции будет озвучена консолидированная позиция отрасли в отношении Законопроекта о повышении ставок акцизного сбора на алкоголь, который разработан Министерством финансов Украины. Участники: Евгений Черняк, глава наблюдательного совета ЗАО «Одесский коньячный завод» и ДП "Крымский Винный Дом"; Роберт Гулиев, Почетный председатель правления ЗАО «Одесский коньячный завод»; Валерий Шамотий, глава наблюдательного совета Первого Национального Винодельческого Холдинга; Владимир Гисем, директор Ужгородского коньячного завода; Владимир Масленков, директор по маркетингу и продажам ЗАО ”Одессавинпром”; Анатолий Коган, руководитель службы маркетинга компании "Алеф-Виналь"; Александр Мацько, ген.директор корпорации «Укрвинпром»; Владимир Кучеренко, первый заместитель генерального директора корпорации «Укрвинпром» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 067-333-20-44.

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В газете «Комсомольская правда в Украине» состоится телефонная горячая линия при участии председателя правления Банка Кипра, ведущего финансового экспертам Владислава Байраки. Вопросы: Минул ли кризис в банковской сфере? Каким будет курс гривни? Будут ли дешеветь автокредиты? Почему существуют возрастные ограничения на банковские займы?

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Пресс-конференция на тему: «Налоговые каникулы: декларации, реален ли экономический механизм?». Участники: Виктор Лисицкий, экс-руководитель группы советников НБУ, член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины; Ярослав Мисяць, лидер Партии малого и среднего бизнеса; Эрик Найман, независимый финансовый эксперт.

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13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Киевский городской профсоюз работников здравоохранения о действиях городской власти по выселению из арендованного помещения”. Участники: Лариса Канаровская, председатель Киевского городского профсоюза работников здравоохранения; Сергей Кубанский, зав.отделом правовых вопросов Киевского городского профсоюза работников здравоохранения (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится семинар-презентация, посвященная современному состоянию дел на Чернобыльской АЭС. Участники презентации смогут посмотреть документальный фильм, подготовленный специалистами информационного отдела Чернобыльской АЭС. Будет предоставлена информация о будущем Чернобыльской площадки, о его потенциальных возможностях, которые могут быть использованы для развития украинской экономики. В презентации примут участие ведущие специалисты Чернобыльской АЭС.

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Начнет работу прямая телефонная линия КМУ при участии министра по вопросам ЖКХ Украины Александра Попова. Александр Попов проведет брифинг.

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Пресс-конференция по случаю открытия V Международной специализированной выставки по цветочному бизнесу, садоводству, ландшафтному дизайну и флористике Flowers & HorTech Ukraine 2010. Тема пресс-конференции: «Flowers & HorTech Ukraine 2010 - 5 лет труда для цветочного бизнеса в Украине». Выставка будет проходить под патронатом УСПП. Участники: куратор выставки, почетный президент общественной организации «Культура и вселенная 2000» Марина Кинах, ген.директор компании BTO Exhibitions BV (Нидерланды), соорганизатор выставки Берко Стукье, президент Союза украинских цветоводов, организатор выставки Ирина Слободянюк и др.

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Состоится официальное открытие ХІІІ Международной выставки «Экология -2010». Организаторы - Министерство охраны окружающей природной среды Украины и Национальная академия наук Украины. Будут проведены научно-практические семинары: «Охрана природы»; «Мониторинг окружающей среды» и «Проблемы экологии больших городов». Выставка завершится 16 апреля.

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Состоится пресс-тур, организованный Государственным комитетом лесного хозяйства Украины, в Черниговское областное управление лесоохотничьего хозяйства. Темы: Побочное лесное использование, перспективы развития - когда увидят украинцы настоящий березовый сок на полках отечественных магазинов. Пожароопасный период в лесах Украины - удастся ли в этом году избежать лесных пожаров. Запланировано посетить: ГП «Остерское лесное хозяйство» Горбачевское лесничество (тема №2) и ГП «Борзнянское лесное хозяйство» Берестовецкое лесничество (тема №1). Отправление в 6.00 от здания Госкмолесхоза.

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