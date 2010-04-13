Поляки простятся с президентом Лехом Качиньским

Прощание с главой польского государства и его супругой - Лехом и Марией Качиньскими - состоится во вторник в президентском дворце в Варшаве, сообщает k2kapital.

Спикер Сейма Польши Бронислав Коморовский, исполняющий сейчас обязанности президента страны, зачитает фамилии всех погибших депутатов и сенаторов. Собравшиеся почтут минутой молчания память своих коллег. Затем состоится богослужение.

В качестве возможной даты похорон президентской пары называют субботу 17 апреля. Тело польского лидера доставили в Варшаву в воскресенье вечером. Накануне в Москве опознали тело его супруги. Ожидается, что его отправят в Польшу во вторник утром.

Мероприятия в память о погибших 10 апреля при падении Ту-154 под Смоленском продолжатся в Польше во вторник, также в этот день начнется отправка из России на родину тел жертв авиакатастрофы.