Новые власти Киргизии лишили Бакиева неприкосновенности

Временное правительство, пришедшее к власти в Киргизии на волне массовых протестов оппозиции, приняло декрет о лишении неприкосновенности президента Курманбека Бакиева, заявил во вторник журналистам вице-премьер Азимбек Бекназаров.

По словам Бекназарова, с сегодняшнего дня у президента Бакиева нет иммунитета, на основании чего и будет выдан ордер на его арест.

Новые власти выдвинули ультиматум Бакиеву, участвующему сейчас в митинге своих сторонников на юге страны: либо во вторник он приезжает в Бишкек, либо его арестуют, передает РИА "Новости".

Шестого апреля в Киргизии начались массовые волнения, которые продолжались несколько дней. Жертвами беспорядков стали более 80 человек, около 1500 ранены. Президент Курманбек Бакиев, пришедший к власти после "тюльпановой революции" 2005 года, покинул Бишкек, а оппозиция сформировала временное правительство. Новые власти страны издали ордера на арест родственников Бакиева, занимавших высокие посты в государстве.

Созданное оппозицией временное правительство Киргизии в четверг объявило, что распускает парламент и забирает себе функции президента и кабмина. Временное правительство намерено работать в течение полугода - до внесения изменений в Конституцию. Представители оппозиции заявляют о переходе на их сторону милиции, армии и погранслужбы.

Президент Киргизии Курманбек Бакиев покинул столицу после массовых акций протеста и находится на юге страны. Бакиев не намерен слагать полномочия.