ДАЙДЖЕСТ СМИ за 13 апреля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Банк «Владимирский» реанимировали акционеры», в котором пишет - мажоритарный акционер банка «Владимирский» – компания «Прайвэт Кэпитал Партнерс», подконтрольная бизнесмену Павлу Борулько – инвестировал в банк практически весь предусмотренный программой финоздоровления (а это около 100 млн. грн.) объем средств. Последний транш из этой суммы – 18 млн. грн. – в банк должен зайти на этой неделе. А в прошлые четверг-пятницу инвестор выкупил допэмиссию акций «Владимирского» на 32 млн. грн., чем предотвратил возможную ликвидацию банка…

http://delo.ua/dengi/banki/bank-vladimirskij-reanimirovali-akcionery-139417/

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Также «Дело» в материале «Авиант» представит новый реактивный АН-158» пишет - на следующей неделе государственный авиаконцерн «Антонов» презентует новый ближнемагистральный пассажирский лайнер АН-158. Мероприятие планирует посетить президент Виктор Янукович…

http://delo.ua/biznes/kompanii/aviant-predstavit-novyj-reaktivnyj-an-158-139419/

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«Дело» в материале «Новый Кабмин не прошел испытания бюджетом» пишет – Кабмин не уложился в отведенный президентом срок для подготовки бюджета-2010. Правительство берет паузу на две недели, чтобы изыскать средства на покрытие бюджетного дефицита…

http://delo.ua/vlast/politika/novyj-kabmin-ne-proshel-bjudzhetom-139420/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Письмо жалоб и предложений» пишет – Родовид Банк направил премьер-министру письмо, в котором возложил на Нацбанк ответственность за сложную финансовую ситуацию в банке. По мнению временного администратора Родовид Банка Сергея Щербины, НБУ противодействовал переводу на его баланс 6,8 млрд грн. активов ликвидируемого Укрпромбанка. Чтобы избежать ухудшения ситуации в банке, Щербина попросил Кабмин помочь в приостановке продажи этих активов и все же перевести их на счет учреждения. В НБУ уже отреагировали на эти обвинения и попытались уволить Щербину, но он ушел на больничный. Юристы считают требования администратора Родовид Банка обоснованными, но уверены, что Кабмин снова примет политическое, а не экономическое решение…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1353788

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Через Запад на Восток» пишет – вчера в Вашингтоне президент Виктор Янукович провел короткую встречу с президентом США Бараком Обамой. Беседа президентов носила ознакомительный характер. Главные результаты визита ожидаются не на американском, а на азиатском направлении – господин Янукович рассчитывает на активизацию сотрудничества Украины с Китаем и Индией по итогам встреч с лидерами этих стран…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1353770

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Издание «Экономические известия» в материале «Закупки газа растут» пишет – Украина увеличит закупку газа в России в 2010 г. Увеличение составит 9 млрд. куб. м, а не 3,7 млрд. куб. м, как говорилось ранее со ссылкой на российские источники. Теперь осталось понять, по какой цене «Нафтогаз» будет покупать дополнительные объемы. По нынешним ценам — $330/тыс. куб. м — это дополнительно почти $3 млрд. Бюджетом Украины таких денег не предусмотрено…

http://eizvestia.com/markets/full/4195655

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Также «Экономические известия» в публикации «Жилье продолжит падать» пишут – продажи жилья на вторичном рынке начали падать. В апреле их может стать, как минимум, на 25% меньше. Риэлторы замечают снижение активности покупателей в первые две недели месяца. Только одни связывают этот факт с пасхальными каникулами, а другие — с неоправдавшимися надеждами оживления ипотеки…

http://eizvestia.com/markets/full/4195648

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«Газета по-киевски» в материале «Доллар готовится к прыжку?» пишет – нынешнее снижение его курса может быть обманчивым: некоторые эксперты считают, что в июне «зеленый» подскочит до 9 гривень…

http://mycityua.com/articles/country/2010/04/13/045123.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Как хоронят известные: дворцы и кодовые замки» пишет – вчера на самом закрытом киевском кладбище - Зверинецком - был поминальный день. Хоронить своих близких на Зверинецком кладбище - новая мода среди богатых. Випы уходят с самого престижного Байкового кладбища подальше от любопытных глаз. Именно тут они возводят для усопших родственников склепы и мемориалы из красного камня…

http://www.segodnya.ua/news/14129478.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Стабилизирующие вариации НБУ: удержат ли курс...» пишет – кризис идет на попятную, а гривня продолжает укрепляться. Нацбанк для этого давит на «запретительные» рычаги. Все говорит о том, что НБУ побаивается срыва курсовой стабильности, считают эксперты…

https://economics.unian.net/rus/detail/43071

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Рост цен замедлился? Смотря, с чем сравнивать…» пишет – согласно официальной статистике, в Украине цены поубавили обороты. Но это на фоне кризисного 2009 года. А если сравнить с началом 2008-го, то ситуация выглядит менее пристойно…

https://economics.unian.net/rus/detail/43001

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Сайте «УНИАН-экономика» в публикации «Евро-2012: олигархический передел?» пишет – смена власти прогнозируемо повлекла за собой передел сфер влияния. Это коснулось не только привлекательных промпредприятий, оставшихся в госсобственности, но и крупных госзаказов к Евро-2012…

https://economics.unian.net/rus/detail/43028

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Кризис женам не помеха» пишет – вчера опубликованы данные за 2009 г. о доходах и имуществе президента Дмитрия Медведева, премьера Владимира Путина, сотрудников президентской администрации, членов правительства и их родных. Впервые эти данные публикуются не добровольно, а по указу президента. Из-за сокращения премий випы заработали меньше, чем в 2008 г., зато гораздо богаче стали их родственники…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/13/231172

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Издание «Известия» в публикации «Торг уместен» пишет - Москва обещает быстро рассмотреть предложения Украины о снижении цены на газ. Пока в Украине всеми силами стараются сэкономить на газе, Белоруссия решила продать России свою долю в "Белтрансгазе"…

http://www.izvestia.ru/economic/article3140714/

(УНИАН)