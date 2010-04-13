Куба отказывается от парикмахерских
09:43, 13 апреля 2010Разное
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Государство обеспечит приватизацию мелкого бизнеса
Сотрудники небольших парикмахерских на Кубе перестанут получать фиксированную заработную плату от государства. Теперь они смогут оставлять себе часть заработанных денег, передает k2kapital.
Как сообщает агентство, отказ от государственного контроля в этом секторе является первым шагом к приватизации мелкого бизнеса по примеру Китая и Вьетнама.
Напомним, что Фидель Кастро национализировал мелкий бизнес в республике в 1968 году.
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