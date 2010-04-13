В Англии индекс цен производителей вырос на 0,9%

10:49, 13 апреля 2010
Разное
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Великобритания. В марте 2010 года индекс цен производителей на выходе из страны вырос на 0,9%, по сравнению с предыдущим месяцем, а против марта 2009 года - на 5%.

Великобритания. В марте 2010 года базовый индекс цен производителей на выходе из страны вырос на 0,7%,  по сравнению с предыдущим месяцем, а против марта 2009 года - на 3,6%.    

Великобритания. В марте 2010 года  индекс цен производителей на входе в страну вырос на 3,6%, по сравнению с предыдущим месяцем, а против марта 2009 года - на 10,1%.   

Комментарий. Дефляция в Великобритании ушла в прошлое, теперь перед центробанком стоит вопрос контроля инфляции. С учетом специфики английской экономики рост цен выглядит несколько завышенным.

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