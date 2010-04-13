В Англии индекс цен производителей вырос на 0,9%

Великобритания. В марте 2010 года индекс цен производителей на выходе из страны вырос на 0,9%, по сравнению с предыдущим месяцем, а против марта 2009 года - на 5%.

Великобритания. В марте 2010 года базовый индекс цен производителей на выходе из страны вырос на 0,7%, по сравнению с предыдущим месяцем, а против марта 2009 года - на 3,6%.

Великобритания. В марте 2010 года индекс цен производителей на входе в страну вырос на 3,6%, по сравнению с предыдущим месяцем, а против марта 2009 года - на 10,1%.

Комментарий. Дефляция в Великобритании ушла в прошлое, теперь перед центробанком стоит вопрос контроля инфляции. С учетом специфики английской экономики рост цен выглядит несколько завышенным.