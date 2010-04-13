В Китае объем выданных кредитов в марте упал на 37,3%

Китай. В марте 2010 года количество выданных кредитов упало на 37,3%, по сравнению с февралем т.г.

Комментарий. Это – реальный успех китайской монетарной политики. В последнее время в экономике страны формировалась нездоровая обстановка с суперростом объема выданных займов, что считали эксперты предпосылкой новой волны кризиса. Снижение темпов кредитования вселяет надежду, что кризиса в китайском исполнении удастся избежать.