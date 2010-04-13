В Китае объем выданных кредитов в марте упал на 37,3%
11:07, 13 апреля 2010Разное
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Китай. В марте 2010 года количество выданных кредитов упало на 37,3%, по сравнению с февралем т.г.
Комментарий. Это – реальный успех китайской монетарной политики. В последнее время в экономике страны формировалась нездоровая обстановка с суперростом объема выданных займов, что считали эксперты предпосылкой новой волны кризиса. Снижение темпов кредитования вселяет надежду, что кризиса в китайском исполнении удастся избежать.
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