СНПО им.Фрунзе и «Мотор Сич» 2009г. завершили с прибылью

Украина. По итогам 2009 года чистая прибыль ОАО "Сумское научно-производственное объединение им.Фрунзе» составила 403,254 млн. грн. против чистого убытка в 2008 году в 162,342 млн. грн.

Украина. По итогам 2009 года чистая прибыль ОАО "Мотор Сич" увеличилась на 81,9%, по сравнению с 2008 годом.

Комментарий. Можно только порадоваться за эти предприятия. В условиях кризиса получить столь высокие прибыли заслуживает уважения.