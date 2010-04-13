СНПО им.Фрунзе и «Мотор Сич» 2009г. завершили с прибылью
11:10, 13 апреля 2010Разное
0
Украина. По итогам 2009 года чистая прибыль ОАО "Сумское научно-производственное объединение им.Фрунзе» составила 403,254 млн. грн. против чистого убытка в 2008 году в 162,342 млн. грн.
Украина. По итогам 2009 года чистая прибыль ОАО "Мотор Сич" увеличилась на 81,9%, по сравнению с 2008 годом.
Комментарий. Можно только порадоваться за эти предприятия. В условиях кризиса получить столь высокие прибыли заслуживает уважения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter