Президента Качиньского и его супругу планируют похоронить в воскресенье
Тело Марии доставят в Варшаву сегодня
Президента Польши Леха Качинского и его супругу Марию могут похоронить в ближайшее воскресенье.
Об этом сказал в эфире TVN24 министр президентской канцелярии Яцек САСИН.
Он сообщил, что тело супруги президента Польши будет доставлено в Варшаву сегодня.
Сегодня же поляки смогут попрощаться с президентской четой.
Я.САСИН сказал, что на субботу планируется специальная церемония в честь всех трагически погибших три дня назад в авиакатастрофе под российским Смоленском.
«Воля семьи, чтобы похороны (президентской пары) состоялись на следующий день», - сказал он.
Я.САСИН сообщил, что близкие Президента Л.Качинского уже выбрали место захоронения, но не сказал, где именно обретет вечный покой третий после свержения коммунистического режима в стране в 1989 году президент Польши.
Он лишь сказал, что Л.Качинский будет похоронен вместе с супругой Марией.
Как сообщал УНИАН, самолет польского президента Л.Качинского Ту-154 разбился под Смоленском утром 10 апреля.
Самолет зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана.
По уточненным данным, на борту находилось 88 пассажиров и 7 членов экипажа. Не выжил никто. Среди погибших президент, его супруга и часть руководства Польши.
Они следовали в Катынь, чтобы принять участие в траурных мероприятиях на месте массового захоронения расстрелянных польских офицеров.