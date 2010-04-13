Дату выборов нового Президента Польши огласят в среду

Исполняющий обязанности президента Польши, спикер Сейма Бронислав Коморовский во вторник, 13 апреля, пообещал, что назовет дату новых выборов главы государства в среду. Об этом он сообщил в интервью телеканалу TVP, передает Reuters.

И.о. президента Польши назовет дату выборов нового главы государства в среду "Мне это кажется абсолютно необходимым", - сказал Коморовский.

Согласно конституции Польши, после смерти действующего президента дата выборов нового главы государства должна быть объявлена в течение 14 дней. После этого голосование должно состояться не позже, чем через 60 дней.

Напомним, правительственный самолет польского президента Леха Качиньского Ту-154 разбился под Смоленском утром 10 апреля. По предварительным данным, самолет зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана. На борту находились 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Не выжил никто.