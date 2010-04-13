ГЛАВНОЕ на 13 апреля (день)

Хроника дня

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Финансы

Янукович назвал плодотворными свои переговоры с МВФ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет плодотворными свои переговоры с миссией Международного валютного фонда.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, об этом он заявил во время пресс-конференции в США.

«Сегодня состоялись плодотворные переговоры с миссией Международного валютного фонда. Было принято решение подготовить совместно с МВФ письма от имени Украины о возобновлении работы. Мы определили срок – не больше двух недель», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, стороны договорились, что указанные письма будут рассмотрены оперативно и на уже отработанных условиях.

«Речь идет не только о программе 2010 года, а также и о программе 2011 года», - подчеркнул Президент.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что в проекте госбюджета предусматриваются источники сокращения бюджетного дефицита до 6%, однако это будет происходить без остановки социальных выплат.

Глава государства в который раз отметил, что закон о социальных гарантиях обязательно будет выполняться. В то же время, сокращение бюджетного дефицита произойдет, в частности, за счет оптимизации расходов.

НБУ сохранил курс своих интервенций на межбанке

Национальный банк Украины сегодня не изменил курс своих интервенций на межбанковском валютном рынке и готов выкупать валюту по 7,925 грн./долл.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка, текстом которой располагает УНИАН.

Дивиденды будут облагать налогами

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в Закон Украины “О налогообложении прибыли предприятий” относительно налогообложения дивидендов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовали 242 народных депутата из 430, зарегистрированных в сессионном зале.

Цель этого законопроекта - стимулирование возвращения валютных средств из-за пределов Украины за счет приведения действующего законодательства Украины в части налогообложения дивидендов к международным принципам налогообложения.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон Украины “О налогообложении прибыли предприятий” (в дальнейшем - Закон), которыми предусматривается ведение отдельного учета доходов, полученных от юридических лиц, которые находятся под их контролем; невключения дивидендов, полученных от нерезидентов - юридических лиц, которые находятся под их контролем, кроме нерезидентов, имеющих оффшорный статус, в состав валового дохода.

Также предусмотрено освободить от уплаты авансового взноса, в случае выплаты дивидендов в пределах сумм дивидендов, полученных от юридических лиц, находящихся под контролем юридического лица, которое осуществляет выплату.

НБУ купил 97,8 млн. долл., продал – 67,8 млн. долл.

Национальный банк Украины (НБУ) вчера на межбанке купил (в долларовом эквиваленте) 97,771 млн. дол., продал – 67,789 млн. дол. Это следует из предоставленной УНИАН Нацбанком Украины информации об объемах купли-продажи валюты на межбанке.

Положительное сальдо вчерашних интервенций НБУ составило 29,982 млн. дол., а с начала апреля – 151,020 млн. дол..

ТЭК

МВФ поддерживает усилия Украины по восстановлению экономики

Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан поддержал усилия президента Виктора Януковича по восстановлению экономики Украины. Об этом говорится в его заявлении, распространенном в понедельник после встречи с украинским лидером, который находится в Вашингтоне для участия в саммите по ядерной безопасности.

"Я выразил нашу поддержку усилий президента по оживлению экономики после глубокой рецессии 2009 года, - отметил директор-распорядитель МВФ. - В этой связи я подчеркнул важность принятия в Украине экономически обоснованного бюджета на 2010 год с целью укрепить устойчивость налогово-бюджетной сферы и поддержать восстановление /экономики/".

По словам Д.Стросс-Кана, стороны согласились продолжить эти обсуждения на рабочем уровне, в том числе в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, которая пройдет в Вашингтоне 24-25 апреля.

Во время встречи со Д.Стросс-Каном В.Янукович, по имеющимся сведениям, заявил о готовности Украины скорректировать финансовую политику, чтобы экономика страны удовлетворяла тем показателям, которые бы позволили МВФ возобновить программу кредитования. Одновременно была высказана просьба разработать и принять в кратчайшие сроки новую программу сотрудничества Украины с МВФ, передает.

АМК рекомендует Минтопэнерго и Минэкономики обеспечить конкуренцию

Антимонопольный комитет Украины рекомендует Министерству топлива и энергетики и Министерству экономики принять меры для обеспечения соблюдения конкурентного законодательства при реализации на специализированных аукционах сжиженного газа для потребностей населения.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение АМК принял сегодня на своем заседании.

Как отмечено в материалах к заседанию, в ходе расследования АМК выявил резкое повышение цен на сжиженный газ на специализированных аукционах.

По мнению АМК, такая ситуация стала возможной благодаря действиям аукционного комитета, состав которого сформирован таким образом, что компании-продавцы сжиженного газа, осуществляя совместные действия, могут иметь решающее влияние на его деятельность. В частности, из 9 членов аукционного комитета только 4 представляют органы государственной власти, а другие 5 – представители продавцов и связанных с ними отношениями предприятия.

Кроме того, АМК установил, что существующая система аукционов не обеспечивает создание прозрачных механизмов ценообразования, что подтверждается многочисленными жалобами потребителей на необоснованное повышение цен.

В ходе заседания представитель АМК отметил, что на рынке реализации сжиженного газа для потребностей населения есть два крупнейших продавца – ДК “Укргазвыдобування” и ОАО “Укрнафта”, которые на протяжении 3-х лет принимают участие в аукционах отдельно друг от друга, тем самым не конкурируя между собой.

По мнению АМК, такое состояние дел приводит к дестабилизации ценовой ситуации на рынке сжиженного газа для потребностей населения.

В свою очередь, как отметил, выступая в ходе заседания, и.о. директора департамента газовой, нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленностей Минтопэнерго Константин БОРОДИН, Минтопэнерго в ближайшее время обновит своих представителей в составе аукционного комитета, проведет проверку участников специализированных аукционов, а также примет меры для усиления роли аукционного комитета в части предоставления ему права контроля за распределением всего продаваемого на специализированных аукционах сжиженного газа для потребностей населения во избежание возможных антиконкурентных действий участников рынка.

Кроме того, Минтопэнерго выступает за предоставление права аукционному комитету запрещать принимать участие в аукционах компаниям-покупателям сжиженного газа, которые не поставляют его потребителям, а перепродают его другим коммерческим структурам.

Тарифы на электроэнергию для ГМК и химпрома вырастут на 7,9-8,3%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики повысила розничные тарифы на электроэнергию для 111 предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности в апреле по сравнению с мартом на 7,89-8,32% - до 45,72-60,68 коп. за кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе регулятора.

Согласно сообщению, тарифы утверждены постановлением НКРЭ от 1 апреля во исполнение соответствующей рекомендации Кабинета министров Украины.