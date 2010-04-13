Политики: Отношение польской элиты к Украине изменится

После гибели в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля президента Польши Леха Качинского отношение польской элиты к Украине изменится.

Об этом сегодня заявил на пресс-конференции народный депутат Украины Тарас ЧОРНОВИЛ.

«Лех Качинский, мне кажется, последний европейский политик такого ранга, который искренне верил в Украину, непрагматично. Поскольку те годы, когда Л.Качинский был президентом, Польша из-за проблем Украины несла потери», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Он отметил, что после гибели Л.Качинского в Польше, скорее всего изменится политическая элита, а сама страна не будет «адвокатом Украины» в Европе.

Также Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что в будущем Германия, Польша и Россия смогут найти общий язык относительно своей позиции по отношению к Украине.

Также народный депутат отметил, что новое руководство Польши после досрочных парламентских выборов будет проводить свою политику за счет Украины.

В свою очередь, народный депутат Украины от фракции БЮТ Андрей ШКИЛЬ отметил на пресс-конференции, что гибель Л.Качинского является трагедией планетарного масштаба. Он выразил сожаление, что руководство Украины медлило с объявлением траура в связи с гибелью Л.Качинского.