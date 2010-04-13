Качиньских похоронят на территории краковского замка Вавель

Президента Польши Леха Качинского и его жену Марию Качинскую похоронят на территории королевского замка Вавель в Кракове.

Как сообщает Gazeta Wyborcza, это место захоронения определено просьбой ближайших родственников президентской четы.

Правительственные чиновники предлагали похоронить Качинских на территории варшавского собора святого Яна или на военном кладбище Повонзки.

"Семья хотела, чтобы президент с женой были похоронены на Вавеле. А именно семья определяет место захоронения", - сказал изданию высокопоставленный представитель польского правительства.

Как сообщал УНИАН, Леха и Марию Качинских, которые трагически погибли 10 апреля в авиакатастрофе под Смоленском, планируют похоронить в ближайшее воскресенье – 18 апреля.