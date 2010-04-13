Шуфрич: МЧС удалось снизить угрозу подтопления Киева

МЧС удалось минимизировать угрозу подтопления Киева во время весеннего половодья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

«Мы минимизировали угрозу подтопления Киева. Тем не менее, по прогнозам, ожидается подтопление Гидропарка, отдельных районов Осокорков на уровне фундаментов. Также мы ожидаем подтопления отдельных объектов, в том числе в Конче-Заспе. Но для нас главное, чтобы не дать воде перелить защитные дамбы Подола», - сказал Н.ШУФРИЧ.

По его словам, ожидается, что пик прохождение максимального количества воды через Киев произойдет 17-18 апреля.

При этом министр отметил, что уровень подтопления будет зависеть от того, как сработают все гидросооружения Днепровского каскада.

Согласно прогнозам, «большая вода» пройдет на уровне 94-94,5 м по балтийской системе при высоте защитных дамб 95,5-96 м.