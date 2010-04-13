«FoxMart» продолжает расти в Молдове

Украинская компания «Фокстрот. Техника для дома» приняла решение об интенсивном развитии сети гипермаркетов бытовой техники и электроники «FoxMart». Данное решение касается, в первую очередь, молдавского рынка, где уже в мае текущего года будет открыт третий в Кишинёве «Гигант техники», который расположится в центре города по пр-кт Московский, 5.

Вместе с тем, в связи с расширением сети гипермаркетов компания в конце апреля т.г. закроет существующие в Молдове супермаркеты «Foxtrot». На сегодня сеть представлена тремя объектами в Кишинёве (по ул. Штефан чел Маре, 6, пр. Московскому, 5 и бул. Кантемир, 6).

«Решение развивать именно форматные гипермаркеты продиктовано, в первую очередь, потребительскими предпочтениями жителей Молдовы. В Украине формат супермаркета бытовой техники и электроники достаточно востребован. В крупных украинских городах отсутствует плотность локации магазинов, особенно в «спальных» или отдалённых от центра районах. Ценя своё время, украинские потребители охотно посещают такого рода супермаркеты, где присутствует оптимальный ассортимент, приемлемые цены и достойный сервис. В Молдове же города весьма компактны и территориально невелики. Здесь куда не глянь – всё рядом. Именно поэтому молдавскому потребителю по вкусу как раз гипермаркеты с огромным ассортиментом и большой торговой площадью. Первые шаги развития компании на зарубежном рынке оказались для нас бесценным опытом. Покупатели показали нам, в каком направлении следует работать дальше. Анализ эффективности сетей показал, что в Молдове стоит делать акцент на развитии именно сети гипермакетов. Таким образом, компания будет представлена на рынке Молдовы только форматными гипермаркетами «FoxMart», которым отдали своё предпочтение потребители, - объясняет в.и.о. компании «Фокстрот. Техника для дома» Юрий Пономаренко.

За время работы сети на молдавском рынке бренд «Foxtrot» стал узнаваемым и достаточно известным среди потребителей. Программа лояльности сети под названием «Программа комфорта» насчитывает 20 740 участников (в Украине их количество сегодня составляет 2 600 000). Все они являются обладателями дисконтных накопительных Карт комфорта.

«Мы очень благодарны всем потребителям, которые отдали своё предпочтение супермаркетам сети «Foxtrot» и присоединились к Программе комфорта. Преимущества, которыми сегодня пользуются лояльные покупатели «Foxtrot», станут ещё выгоднее, ведь ими можно будет воспользоваться во всех молдавских магазинах «FoxMart», - рассказывает руководитель службы программ лояльности компании «Фокстрот. Техника для дома» Кирилл Попов-Черкасов.

Так, в гипермаркетах можно будет пользоваться Картами комфорта, что позволит существенно сэкономить при покупке бытовой техники и электроники. В сети «FoxMart» действует «Программа защиты мизерных цен», которая гарантирует самые низкие цены на технику на розничном рынке. С Картой комфорта покупки в «FoxMart», несомненно, будут более приятными.

На данный момент в Кишинёве эффективно работают два объекта сети «FoxMart» (пр. Московский, 19; ул. Каля Ешилор,10). После открытия третьего магазина общая торговая площадь гипермаркетов сети в Молдове составит 6 тыс. кв.м. На полках «FoxMart» представлен ассортиментный ряд из 25 стран мира. Количество поставщиков бытовой техники насчитывает более 160 партнёров, которые представляют 852 торговые марки.

В каждом гипермаркете оборудована гейм-зона (игровая зона) - специально отведённое место в торговом зале, оснащенное мегасовременными плазменными экранами с разрешением Full HD и игровыми приставками Playstation 3, XBox 360, Nindendo Wii, где покупатели могут лично убедиться в качестве звука и изображения, а также протестировать все последние новинки видеоигр. Для проверки акустики и возможностей домашних кинотеатров в отделах аудио- и видеотехники установлены Hi-Fi островки.

Компания «Фокстрот. Техника для дома» вышла на рынок Молдовы в 2007 году, открыв 2 гипермакета «FoxMart» в Кишинёве. Год спустя компания приобрела объекты национальной молдавской сети «Elefant»; в июле 2008 года после ребрендинга магазины открыли свои двери под вывеской «Foxtrot» - в Кишинёве и Бельцах. На данный момент компания на молдовском рынке представлена 3 супермаркетами «Foxtrot» и двумя гипермаркетами «FoxMart» в Кишинёве. Также в одном из гипермаркетов присутствует стоковый отдел «Техношара», где представлена рабочая техника с мелкими повреждениями либо после ремонта.

Компания «Фокстрот. Техника для дома» была основана в 1994 году и на сегодняшний день является безусловным лидером украинского рынка по розничной продаже аудио-, видео-, бытовой техники и электроники в сетевом сегменте. Состоянием на 8 апреля марта 2010 года компания насчитывает 270 торговых точек, из них сеть «Фокстрот. Техника для дома» - 202 супермаркета, сеть «FoxMart» - 35 гипермаркетов, стоковые центры «Техношара» - 30, салоны «Фокстрот. Цифровая техника» - 3. Компания представлена в 102 областных и районных центрах Украины, общая торговая площадь объектов составляет более 200 000 кв. м. В 2007 году компания вышла на международную арену и представлена в Молдове. Доля рынка конечного потребления БТиЭ составляет более 20%.