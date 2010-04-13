Главное на 13 апреля (вечер)

Новости ТЭК

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе-марте текущего года увеличилось на 10,1%, или 4,726 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 51,442 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, в первом квартале т.г. тепловые электростанции (ТЭС) увеличили выработку электроэнергии на 17,8%, или 3,386 млрд. кВт/ч, – до 22,451 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 2,8%, или 629,6 млн. кВт/ч, – до 22,831 млрд. кВт/ч, блок-станции и коммунальные ТЭЦ – на 9,2%, или 207,5 млн. кВт/ч, – до 2,460 млрд. кВт/ч.

ГЭС и ГАЭС в январе-марте т.г. нарастили выработку электроэнергии на 15,7% – до 3,697 млрд. кВт/ч.

В марте т.г. производство электроэнергии в ОЭС Украины выросло на 7,6%, или 1,175 млрд. кВт/ч, по сравнению с мартом 2009 года – до 16,643 млрд. кВт/ч.

Потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), в январе-марте текущего года выросло на 9,6%, или 4,386 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 50,278 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, за отчетный период объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) возрос на 11,2%, или 3,975 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-мартом 2009 года – до 39,533 млрд. кВт/ч.

В марте т.г. потребление электроэнергии конечными потребителями выросло на 11,5% по сравнению с мартом 2009 года – до 13,201 млрд. кВт/ч.

Промышленные предприятия в январе-марте т.г. увеличили потребление электроэнергии на 16,7%, или 2,562 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 17,944 млрд. кВт/ч. В частности, предприятия металлургической промышленности нарастили потребление электроэнергии на 27,4%, или 2,087 млрд. кВт/ч, – до 9,718 млрд. кВт/ч. Транспортные предприятия в первом квартале увеличили потребление электроэнергии на 4,7% – до 2,405 млрд. кВт/ч, коммунально-бытовые – на 1,8%, до 5,342 млрд. кВт/ч.

Объемы потребления электроэнергии населением за указанный период выросли на 10,4%, или 1,027 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-мартом 2009 года – до 10,857 млрд. кВт/ч.

В целом доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии в Украине в январе-марте т.г. к аналогичному периоду 2009 года выросла с 43,3% до 45,4%, тогда как доля населения – сократилась с 27,6% до 27,5%.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает, что Украина может передать запасы своего высокообогащенного урана России.

Об этом он заявил в Вашингтоне в интервью CNN, комментируя решение украинской власти избавиться от запасов высокообогащенного урана как вкладе государства в общемировое дело нераспространения ядерных материалов, технологий, укрепление безопасности в ядерной отрасли, а также противодействия проявлениям терроризма в этой сфере.

“В Украине есть атомные электростанции, научные учреждения, где исследуются вопросы эффективного использования ядерных технологий в мирных целях... Однако мы предприняли необходимый шаг, чтобы вывести высокообогащенный уран с территории страны”, – заявил Президент Украины.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что уже до конца текущего года Украина готова избавиться от подавляющего большинства своих запасов высокообогащенного урана. А завершен этот процесс будет в 2012 году к проведению следующего мирового саммита по вопросам ядерной безопасности.

Говоря о стране, куда будут вывезены эти радиоактивные материалы, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что это может быть Россия.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Роберт ГИББС накануне заявил, что окончательное решение по этому поводу еще не принято.

По данным международного фонда “Инициатива по уменьшению ядерной угрозы”, на территории Украины хранится около 90 кг высокообогащенного урана. В частности, около 68 кг содержится в Харьковском физико-техническом институте, 13 кг – в Институте ядерных исследований НАН Украины в Киеве, а также около 6 кг – в Севастопольском национальном институте ядерной энергии.

Финансы

Национальный банк Украины на прошлой неделе, с 6 по 12 апреля 2010 года, сократил количество облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в своем портфеле на 1,3 млрд. грн. – до 71,6 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте НБУ.

Согласно сообщению, коммерческие банки за указанный период увеличили объем правительственных бумаг в своих портфелях на 0,603 млрд. грн. – до 24,881 млрд. грн.

Сумма ОВГЗ в собственности нерезидентов увеличилась с 2,469 млрд. грн. до 2,596 млрд. грн., других владельцев – с 3,308 млрд. грн. до 3,333 млрд. грн.

В целом объем ОВГЗ в обращении с 7 по 12 апреля т.г. сократился с 102,955 млрд. грн. до 102,410 млрд. грн.

Правительство планирует для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС выпустить на сумму долга облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО, соответствующий проект постановления Кабинета министров был одобрен на сегодняшнем заседании правительственного комитета по вопросам экономической политики.

С.ТИГИПКО отметил, что правительство не будет медлить с выплатой предприятиям задолженности по возмещению НДС.

«Оборотные средства крайне необходимы бизнесу для обеспечения роста производства. Несмотря на сложную бюджетную ситуацию, правительство не будет тянуть с возмещением просроченной задолженности государства по НДС», - заявил С.ТИГИПКО.

Законопроект о введении налога на некоторые предметы роскоши был одобрен сегодня на заседании правительственного комитета по вопросам экономической политики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО, в частности, проектом закона предлагается ввести налог, взимаемый при покупке самолетов, вертолетов, яхт, дорогих автомобилей и элитной недвижимости.

Такая мера, отметил С.ТИГИПКО, позволит увеличить доходную часть госбюджета и, как следствие, более сбалансировать бюджет.

«Повышая доходную и уменьшая расходную части бюджета, государство должно защитить наиболее незащищенные слои населения… Принцип социальной справедливости успешно работает во всех развитых странах. Принятие соответствующего закона о налогообложении объектов роскоши будет способствовать не только наполнению бюджета, но и сохранению стабильности в обществе», - отметил вице-премьер.

Вице-премьер-министр Украины Владимир СИВКОВИЧ поручил Главному контрольно-ревизионному управлению (ГлавКРУ) до 12 мая провести проверку местных органов власти на предмет соблюдения требований бюджетного законодательства в 2008-2009 годах при финансировании государственных целевых программ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, результаты проверок должны быть переданы Министерству внутренних дел и Генеральной прокуратуре Украины.

В свою очередь МВД и Генпрокуратуре поручено безотлагательно проработать полученные материалы и в случае выявления фактов нарушения законодательства и безосновательного отказа в возбуждении уголовных дел обеспечить необходимое реагирование.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9140/7,9265, к 12:00 сузился спрэд – 7,9220/7,9250. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9235/7,9255 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 Нацбанк объявил о покупке долларов по курсу 7,9250.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2727/0,2731, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2727/0,2728. К закрытию цены снизились до 0,2724/0,2725. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,0799 (+0,0850).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3555/1,3615. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7640/10,7850, к 12:00 цены понизились – 10,7630/10,7715. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне откатились к уровню 10,7660/10,7730.

(УНИАН)