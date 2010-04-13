Анонс на 14 апреля

Состоится открытие двухдневного Шестого Международного Бизнес Форума и Выставки «Call Centers & CRM Kyiv 2010». Мероприятие пройдет при поддержке Кабинета Министров Украины и Министерства экономики Украины, Министерства транспорта и связи Украины, Американской Торговой Палаты в Украине.

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Пресс-конференция. Участники: Николай Ронко, президент и основатель компании "Миратех"; Северин Беляев,менеджер по работе с партнерами Alcatel-Lucent; Лана Чубаха, директор по развитию бизнеса группы компаний Terrasoft; Валерий Светлов, ген.директор "Глобал Билги" Нужна аккредитация.

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Состоится заседание Кабинета министров Украины.

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Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Пресс-конференция на тему: «Зависимость Украины от российского газа. Новые источники энергии». Участники: председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков; председатель Ассоциации участников альтернативных видов топлива и энергии Украины Виталий Давий; председатель правления Альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик.

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В фармацевтической корпорации «Артериум» состоится ежегодная пресс-конференция на тему: «Итоги деятельности корпорации «Артериум» за 2009 год». Будут рассматриваться итоги деятельности корпорации за 2009 г., главные проекты, запланированные в 2010 г., направления развития фармацевтической отрасли Украины в 2010 г., а также презентовано «Методическое пособие по охране труда и пожарной безопасности для руководителей и специалистов лечебных заведений», который подготовили специалисты корпорации «Артериум». Участники: главный исполнительный директор корпорации «Артериум» Денис Гарцилов, директор по исследованиям и разработкам Сергей Сур.

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Пресс-конференция на тему: "Украинский кондиционерный рынок: итоги-2009, прогнозы-2010". Организатор - компания "Ликонд", авторизованный торговый партнер корпорации Daikin (Япония) в Украине. Участники: Владимир Степура, директор компании "Ликонд"; Алексей Новожилов, руководитель отдела маркетинга компании "Ликонд".

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11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция Ассоциации лизингодателей Украины на тему: «Рынок лизинга: итоги 2009 года. Состояние, проблемы, перспективы». Участники: представитель Госфинуслуг, зам.председателя Госфинуслуг Валентина Левченко; председатель Совета директоров Ассоциации Роман Иваненко; член Совета директоров Ассоциации, международный эксперт Петер Оберауэр; исполнительный директор Ассоциации Марина Мурга; председатель юридической группы Ассоциации Татьяна Федорова. Представитель регулятора представит свое виденье состояния рынка и планы по его регулированию в текущем году. Участники - ведущие эксперты и практики рынка лизинга, расскажут общественности о финансовых результатах рынка за прошлый год, очертят основные проблемы, представят свое виденье о путях их решения, сделают прогнозы. Юридический эксперт познакомит участников с сутью законодательных инициатив Ассоциации (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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12-30 - в УНИАН состоится пресс- конференция на тему: «Коммунальные бунты: Россия - протесты, Киргизстан – революция, Украина следующая?», в которой примет участие лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий Яковенко. Вопросы: Коммунальные бунты в Украине: миф или реальность? Какие угрозы национальной безопасности несет повышение тарифов? Есть ли шанс у Украины избежать коммунальных протестов? (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: (044) 253 55 99; (067) 467 92 61, e-mail: k.grishina@kfront.org.

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13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Внимание! Продается сиротский дом!”, посвященная противозаконной застройке жилищным комплексом территории школы-интерната для детей-сирот. Невзирая на протест прокуратуры Киева на решение местной власти, продолжаются антиконституционные действия по уничтожению учебного заведения. Участники: Нина Федорова, председатель ОО «Защита прав ребенка», кандидат педагогических наук; Николай Дроботенко, президент МБФ «Фонд содействия развитию способной и одаренной молодежи»; Наталья Зайцева, председатель родительского совета Малой Академии искусств, психолог (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференция на тему: «Отказ от ядерного топлива: что выигрывает Украина?». Участники: Сергей Кондратов, старший научный сотрудник отдела энергетической и ядерной безопасности Институт проблем национальной безопасности; Павел Жовниренко, председатель правления Центра стратегических исследований; Александр Палий, ведущий эксперт Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины, политолог. Приглашенный: Михаил Ватагин, директор экспертно-консультационной группы "ЕФЕН-Киев”.

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Круглый стол на тему: "К чему приведут бюджетные инновации, или будет ли иметь Украина молоко и мясо собственного производства?" . Приглашены: Анна Деревьянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации; Владимир Лапа, руководитель группы экспертов Украинского клуба аграрного бизнеса; Сергей Быков, глава Правления ООО "Украинская молочная компания"; Вячеслав Реков, президент компании "Милкиленд"; Евгений Осипов, генеральный директор ЗАО "Индустриальная молочная компания"; Виталий Завадский, ген.директор ООО "Агросолюшнс" (производство говядины); Инна Ильенко, эксперт УКАБ, представитель европейских производителей молока в Украине.

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Пресс-конференция генерального директора НКАУ Юрия Алексеева и заместителя генерального директора НКАУ Эдуарда Кузнецова относительно основных результатов космической деятельности Украины в 2009 году и планов на 2010 год. Основные темы пресс-конференции: итоги работы космической отрасли в 2009 году и задания на 2010 год; планы запусков украинских ракет-носителей «Днепр» и «Зенит» на 2010 год; подготовка к запуску нового украинского спутника ДЗЗ «Сечь-2»; участие в создании новых ракет-носителей «Вега» и «Таурус-2»; ход реализации проектов «Днепр», «Наземный старт», «Циклон-4».

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Круглый стол на тему: «Проблемы реализации норм Закона об ограничении потребления и продажи пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и табачных изделий». Заседание состоится по инициативе заместителя Председателя ВРУ Н.Томенко. В частности, Будут проанализированы первые месяцы работы Закона Украины № 1824-VI, которым ограничивается потребление и продажа пива и слабоалкогольных напитков, который вступил в действие в феврале.

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14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция, во время которой Ассоциация зеленых Украины обнародует факты выполнения экологического законодательства предприятием ГОК "Сухая балка" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям..

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Начнется заседание парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. Будут рассматриваться: Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о приведении их в соответствие с Законом Украины "О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности"; Проект Закона о проведении парламентских слушаний на тему: "Улучшение бизнес-климата путем усовершенствования законодательства в сфере разрешительной системы и лицензирования" (2 июня 2010 года); Проект Закона о внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины (об ограничении в осуществлении предпринимательской деятельности и другие.

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Коммуникационная группа ESG вместе с Государственной службой занятости проведет пресс-тур: «Государственная служба занятости - работодателям: расширение возможностей партнерства» в Бориспольский горрайонный центр занятости. В программе: брифинг директора Государственного центра занятости, руководителя исполнительной дирекции Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы Владимира Галицкого; встреча с директором Киевского областного центра занятости Василием Якобинчуком и директором Бориспольского ГРЦЗ Михаилом Павленко; семинар на тему легализации занятости. Посещение многопрофильной гимназии «Перспектива» (г. Борисполь, ул. Киевский шлях, 97-а) и знакомство с действием профинформацийного терминала для учеников старших классов во время проведения «Урока реальной жизни».

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