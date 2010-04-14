Пилоты самолета президента Польши могли избежать крушения

За четыре дня проведенного расследования эксперты пришли к выводу, что пилоты самолета Ту-154 Президента Польши Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском, до последнего момента могли избежать крушения.

Как сообщает РИА «Новости», по словам высокопоставленного источника, близкого к расследованию, «проведенные следственные действия - реконструкция захода на посадку самолета Президента Польши, а также результаты расшифровки бортового речевого самописца, - показали, что пилоты до последней секунды имели шанс избежать столкновения с землей».

Командир экипажа, несмотря на полученное предупреждение о плохой видимости в районе аэродрома «Северный», принял решение садиться. Во время снижения по глиссаде в условиях сильного тумана пилоты точно вышли на взлетно-посадочную полосу. Однако при подлете экипаж определил, что самолет не попадает в точку приземления, рассказал эксперт.

«В этот момент командир корабля и допустил роковую ошибку. Он включил форсаж, по неустановленной пока причине качнул самолет вправо и одновременно попытался набрать высоту с разворотом. В результате лайнер крылом зацепил макушки деревьев, после чего самолет потерял управление», - заявил эксперт.

Если бы пилот, включив форсаж, начал просто набирать высоту по прямой, то были бы все шансы избежать столкновения с землей, заключил участник расследования, отмечает «Газета.ру».