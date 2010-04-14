Поляки благодарят россиян за помощь и солидарность

Польская общественность со словами благодарности обратилась к российскому народу за помощь и солидарность, проявленные после крушения самолета Леха Качиньского под Смоленском, сообщает k2kapital.

Под обращением, озаглавленным "Спасибо", в течение только суток поставили подписи более 10 тыс. поляков. Среди них - ряд видных общественных деятелей Польши.

"Мы, граждане Польши, которая на протяжении последних семидесяти лет не могла примириться с потерей своих лучших сынов, убитых в катынском лесу, обращаемся к гражданам России с благодарностью за их призыв к примирению", - говорится в обращении.

"Мы тронуты той помощью и солидарностью, которые обращены к нам как со стороны российского государства, так и со стороны простых россиян в этот трагический для нас период", - отмечают авторы послания.

В обращении говорится, что преступление, совершенное по отношению к польским офицерам в 1940 году под Катынью, разобщило два народа, "переживая сегодняшнюю трагедию, мы понимаем и чувствуем, что мы не одни, как это было семьдесят лет тому назад".

"Пускай эта свежая кровь объединит нас, пускай поможет нам примириться друг с другом. Пусть станет знаком нового начала в российско-польских отношениях, которые не отягощены недоверием, ложью и обидами. Пусть поляки и россияне сообща станут для всего мира примером того, что можно быть выше жестокой судьбы", - отмечается в обращении.