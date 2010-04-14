Митрополит Владимир выразил соболезнования польскому народу

Предстоятель Украинской Православной Церкви выразил соболезнования Предстоятелю Польской Православной Церкви Митрополиту Варшавскому Савве и послу Польши в Украине Яцеку Ключковскому в связи с трагедией, унесшей жизни президента Польши Леха Качинского, его супруги Марии Качиньской, а также 97 человек находившихся на борту авиалайнера, сообщает портал Украина Православная

Среди погибших был также представитель священноначалия Польской Православной Церкви архиепископ Гайновский Мирон, выполнявший миссию главы военного капеланства.

Трагедия произошла 10 апреля в 10 часов 50 минут, когда самолет Ту-154 пытался зайти на посадку. В условиях сильного тумана, по словам специалистов, самолет зацепился за дерево, что привело к сильному удару об землю. У самолета оторвало хвостовую часть, и начался пожар, все находившиеся на борту пассажиры погибли.

В связи с великой утратой польского народа Предстоятель Украинской православной Церкви направил телеграмму соболезнования в которой от имени всей полноты украинского православия сказано:

«С чувством глубокой скорби Мы восприняли известие о трагической гибели в авиакатастрофе Президента Польши Господина Леха Качинского, его супруги Госпожи Марии Качинской, членов Правительства, депутатов Сейма, других должностных лиц и сопровождавших их лиц.

Польская Православная Церковь тоже испытала тяжелую потерю - погиб Высокопреосвященнейший Мирон, архиепископ Гайновский, ординарий Войска Польского.

Примите, Ваше Блаженство, от имени епископата, духовенства и верующих Украины наши соболезнования. Мы искренне разделяем с нашим братским народом Польши эту трагедию.

Молимся Воскресшему из мертвых Христу Жизнодавцу о упокоении душ погибших. Вечная им память!

С любовью

† ВЛАДИМИР,

МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ

И ВСЕЯ УКРАИНЫ»