Митрополит Владимир выразил соболезнования польскому народу
С любовью и чувством глубокой скорби
Среди погибших был также представитель священноначалия Польской Православной Церкви архиепископ Гайновский Мирон, выполнявший миссию главы военного капеланства.
Трагедия произошла 10 апреля в 10 часов 50 минут, когда самолет Ту-154 пытался зайти на посадку. В условиях сильного тумана, по словам специалистов, самолет зацепился за дерево, что привело к сильному удару об землю. У самолета оторвало хвостовую часть, и начался пожар, все находившиеся на борту пассажиры погибли.
В связи с великой утратой польского народа Предстоятель Украинской православной Церкви направил телеграмму соболезнования в которой от имени всей полноты украинского православия сказано:
«С чувством глубокой скорби Мы восприняли известие о трагической гибели в авиакатастрофе Президента Польши Господина Леха Качинского, его супруги Госпожи Марии Качинской, членов Правительства, депутатов Сейма, других должностных лиц и сопровождавших их лиц.
Польская Православная Церковь тоже испытала тяжелую потерю - погиб Высокопреосвященнейший Мирон, архиепископ Гайновский, ординарий Войска Польского.
Примите, Ваше Блаженство, от имени епископата, духовенства и верующих Украины наши соболезнования. Мы искренне разделяем с нашим братским народом Польши эту трагедию.
Молимся Воскресшему из мертвых Христу Жизнодавцу о упокоении душ погибших. Вечная им память!
С любовью
† ВЛАДИМИР,
МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ
И ВСЕЯ УКРАИНЫ»