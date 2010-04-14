ДАЙДЖЕСТ СМИ за 14 апреля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Кабмин переводит госпредприятия в государственные банки», в котором пишет - в течение последних недель сразу два министерства — Минпромполитики и Минтранссвязи — издали распоряжения, которыми фактически заставляют подопечные им госпредприятия перевести свои денежные потоки в госбанки….

http://delo.ua/dengi/banki/kabmin-perevodit-gospredprijatija-v-gosudarstvennye-139468/

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Также «Дело» в материале «Цушко отменил результаты тендера на строительство метро из-за отсутствия разрешения СБУ» пишет - Минэкономики признало недействительным тендер КП "Киевский метрополитен" по определению генподрядчика строительства первой очереди Левобережной линии метрополитена "Троещина-Осокорки"…

http://delo.ua/biznes/kompanii/u-kievgorstroja-kontrakt-na-stroitelstvo-iz-za-otsutstvija-razreshenija-sbu-139444/

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«Дело» в материале «Бондарев: Я уверен, что Губский и Осыка не покинут БЮТ» пишет – Константин Бондарев, член фракции БЮТ в парламенте, заверил, что ни он, ни его коллеги по фракции, Богдан Губский и Сергей Осыка не собираются переходить в коалицию. Издание подает его интервью…

http://delo.ua/vlast/politika/bondarev-ja-uveren-gubskij-i-osyka-pokinut-bjut-139465/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Смирный атом» пишет – в Вашингтоне завершился саммит по вопросам ядерной безопасности, в ходе которого президент Виктор Янукович пообещал, что Украина за два года избавится от остатков высокообогащенного урана. Именно после этого Украина окончательно обретет статус безъядерного государства. По правилам МАГАТЭ, уран должен быть или разбавлен, или возвращен в страну происхождения. А это означает, что вывозить его можно только в Россию, правопреемницу СССР…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1354281

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Дмитрий Фирташ глубоко не роет» пишет – Дмитрий Фирташ уже не планирует быть единственным акционером банка "Надра" и ведет переговоры со своими российскими партнерами об инвестициях в это учреждение. В банке "Надра" и НБУ считают, что переговоры закончатся в течение трех недель, и в банке появится новый собственник. Эксперты считают, что для того, чтобы восстановить "Надра", Фирташ добьется преференций от государства и заведет в банк потоки нефтегазовых корпораций…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1354313

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Издание «Экономические известия» в материале «Металлурги ждут отката» пишет – в ближайшие 1,5-2 месяца на рынке стального проката произойдет ценовая коррекция. Падение цен может составить $150-200 за 1 т. После этого возобновится постепенный рост…

http://eizvestia.com/markets/full/4195754

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Также «Экономические известия» в публикации «Прямыми дотациями пугают коров» пишут – МинАП воюет с Минфином. Война идет по поводу сохранения старого порядка выплаты налоговых дотаций животноводам - через переработчиков в месячный срок. Цена вопроса на текущий год — более 2 млрд. грн.

http://eizvestia.com/markets/full/4195757

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«Газета по-киевски» в материале «Недостроенные объекты: с больной головы – на иностранцев» пишет – важнейшие объекты для приема чемпионата Европы по футболу – стадионы в Киеве и Львове, аэропорт в Донецке – будут достроены не украинскими, а зарубежными специалистами…

http://mycityua.com/articles/country/2010/04/14/053318.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В Киеве идет великое переселение» пишет – в этом году киевлян может ждать масштабное переселение. Кабмин утвердил список первоочередных задач для мэрии, в котором значится, что КГГА должна переселить жителей домов, которые мешают масштабным стройкам. Таким образом, русановцам снова обещают Горбачиху, а жуляновцам - дома на поле соседнего агрокомбината…

http://www.segodnya.ua/news/14129828.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украинский фондовый рынок ищет вдохновение в мировой экономике» пишет – инвесторов отечественного рынка акций пока не устраивает положение дел в экономике Украины. Более того – они так и не обрели уверенности в ее будущих перспективах…

https://economics.unian.net/rus/detail/43246

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украина отстроит корабли ЧФ РФ? Чтобы было, что выводить…» пишет – украинские верфи с нетерпением ждут заказов ЧФ РФ, которому необходимы новые корабли. Но обновленному флоту уйти из Севастополя будет еще труднее - наши судостроители "не выпустят"...

https://economics.unian.net/rus/detail/43199

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Пошли на рынок» пишет – Минфин РФ оценил преимущества и недостатки России как мирового заемщика. Ситуация благоприятная для выпуска долговых бумаг, отмечают эксперты…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/14/231271

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Издание «Известия» в публикации «Доллар отравился греческим салатом» пишет - уже ставшее привычным падение евро в понедельник остановилось. На этот раз упал американский доллар, а единая европейская валюта выросла. Всему виной - решение стран Евросоюза и МВФ, несмотря ни на что, выделить Греции финансовую помощь в 45 млрд евро. Но вряд ли это разворот в сторону "дешевого" доллара, считают эксперты…

http://www.izvestia.ru/economic/article3140749/

(УНИАН)