Правительство Украины почтило минутой молчания погибших в результате авиакатастрофы под Смоленском.

Как передает корреспондент УНИАН, объявляя минуту молчания, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сказал: «Авиакатастрофа под Смоленском, в которой погибли польские высокопоставленные должностные лица, граждане Польши, не оставила безразличным никого в Украине».

Премьер-министр еще раз выразил соболезнования семьям погибших и польскому народу.

Как сообщал УНИАН, самолет польского Президента Леха Качиньского Ту-154 разбился под Смоленском утром 10 апреля.

Самолет зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана.

По уточненным данным, на борту находились 88 пассажиров и 7 членов экипажа. Не выжил никто. Среди погибших Президент, его супруга и часть руководства Польши.

Они следовали в Катынь, чтобы принять участие в траурных мероприятиях на месте массового захоронения расстрелянных польских офицеров.