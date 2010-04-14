Обама прибудет в Польшу на похороны Качинского

Президент США Барак ОБАМА планирует прибыть в Польшу на похороны трагически погибшего в авиакатастрофе под Смоленском Президента Леха Качинского.

Эту информацию в эфире TVN24 подтвердил пресс-секретарь польского Министерства иностранных дел Пётр ПАШКОВСКИЙ.

Он добавил, что Б.ОБАМА прибудет на похороны вместе со своей супругой.

П.ПАШКОВСКИЙ также проинформировал, что о решении прибыть на похороны Президента Польши объявили Президент и канцлер Германии - Хёрст КЕЛЕР и Ангела МЕРКЕЛЬ.

Подтвердил свое участие в церемонии похорон и Президент Чехии Вацлав КЛАУС, а от Литвы будут действующая глава государства Даля ГРИБАУСКАЙТЕ и бывший Президент Валдас АДАМКУС.

Кроме них, в похоронах планирует принять участие высшее руководство Евросоюза и НАТО: глава Европейского Совета Герман Ван РОМПОЙ, глава Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ, генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН и председатель Европейского парламента Ежи БУЗЕК.

Также планируют приехать Президент Болгарии Георгий ПЫРВАНОВ, Президент Эстонии Тоомас Хендрик ИЛЬВЕС, премьеры Испании Хосе САПАТЕРО и Канады Стивен ГАРПЕР.

Может приехать также глава Российской Федерации, где в прошлую субботу произошла авиакатастрофа, Дмитрий МЕДВЕДЕВ. По данным польских медиа, его пресс-секретарь не исключила такой возможности при условии, что это позволит график Президента.

Представитель Посольства Украины в Варшаве не смог сказать УНИАН, приедет ли на похороны Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и бывшие руководители Украины, которые имели добрые отношения с Л.Качинским, - Виктор ЮЩЕНКО и Юлия ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, похороны Л.Качинского и его жены Марии состоятся в воскресенье, 18 апреля, на территории Королевского замка Вавель в Кракове. Похороны запланированы на 14.00 по местному времени.