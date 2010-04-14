В Польше продлен траур до 18 апреля
13:04, 14 апреля 2010Разное
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Из-за церемонии похорон
В Польше продлен траур в связи с авиакатастрофой под Смоленском до 18 апреля.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, соответствующее решение принял и.о. Президента Бронислав КОМОРОВСКИЙ.
Траур, который должен был закончиться в эту пятницу, продлен в связи с запланированными на субботу общей церемонией похорон погибших в авиакатастрофе и похорон Президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии Качиньской.
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