В Польше продлен траур до 18 апреля

В Польше продлен траур в связи с авиакатастрофой под Смоленском до 18 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, соответствующее решение принял и.о. Президента Бронислав КОМОРОВСКИЙ.

Траур, который должен был закончиться в эту пятницу, продлен в связи с запланированными на субботу общей церемонией похорон погибших в авиакатастрофе и похорон Президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии Качиньской.