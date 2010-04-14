Медведев поедет на похороны Качинского

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ 18 апреля примет участие в церемонии похорон Президента Польши Леха Качинского и его супруги, трагически погибших в авиакатастрофе под Смоленском.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Самолет польского Президента Л.Качинского разбился под Смоленском утром 10 апреля 2010 г. По предварительным данным, самолет Ту-154 зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана. На борту находились 96 человек. Не выжил никто.

Среди погибших - сам Президент, его супруга и часть руководства страны. Они направлялись в Катынь на траурные мероприятия на месте массового захоронения польских офицеров, расстрелянных НКВД в марте 1940 года.

Похороны Л.Качинского и его жены Марии состоятся в воскресенье, 18 апреля, на территории Королевского замка Вавель в Кракове. Похороны запланированы на 14.00 по местному времени.