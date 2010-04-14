ГЛАВНОЕ на 14 апреля (день)

Хроника дня

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Соцполитика

Правительство с 1 марта повысило на 1,1% трудовые пенсии

Правительство с 1 марта повысило на 1,1% трудовые пенсии.

Об этом сообщил министр труда и социальной политики Василий НАДРАГА сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Исходя из размера пенсии, которую человек получает, будет увеличено на коэффициент 1,011, то есть это будет увеличено на 1%. Увеличение небольшое, но это выполнение обязательств, которые существуют по действующему законодательству», - сказал В.НАДРАГА.

В то же время, министр подчеркнул, что после утверждения государственного бюджета на 2010 год в Украине состоится более существенное увеличение социальных выплат. «Более существенное увеличение состоится после принятия государственного бюджета на 2010 год, в соответствии с которым будут включены социальные стандарты и соответствующим образом будет сделан перерасчет пенсий с 1 января текущего года», - объяснил он.

По словам В.НАДРАГИ, бюджет Пенсионного фонда предусматривает возможность увеличения пенсий с 1 марта. «В бюджете Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено 369 млн. грн.», - уточнил министр.

Экономика

Тигипко: проект бюджета-2010 поступит в парламент со дня на день

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявляет, что правительство со дня на день подаст в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2010 год.

Об этом С.ТИГИПКО сообщил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Это может быть буквально со дня на день, и этот бюджет будет подан в Верховную Раду», - сказал С.ТИГИПКО.

В то же время вице-премьер уточнил, что в проект бюджета закладывается текущая цена на природный газ, поставляемый из России. «Пока мы не будем иметь четких договоренностей, пока мы не будем иметь четкой цены на газ, ничего нереального закладывать в бюджет мы просто не имеем права, поэтому закладывается текущая цена на газ», - сказал С.ТИГИПКО.

Клюев: Программу развития страны на 2010 г. парламент рассмотрит завтра

Программа социально-экономического развития Украины на 2010 год, проект которой был одобрен на сегодняшнем заседании Кабинета министров, будет вынесена на рассмотрение Верховной Рады завтра, 15 апреля.

Об этом сегодня на брифинге заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

Он также сообщил, что лично буде делать доклад по представлению программы.

А.КЛЮЕВ отметил, что согласно документу, рост ВВП в 2010 году ожидается на уровне 3,7%, рост промпроизводства - 5,3%, рост производства в сельском хозяйстве - в пределах 2,4%.

«Это небольшие проценты, но я надеюсь, если мы так спланируем в реальном секторе экономики и в промышленности, то это может быть не 5,3, а 6%. А это ведет за собой и увеличение заработной платы, и увеличение людей, которые ее получают, и, естественно, они платят больше налогов и поступления в бюджет (увеличиваются - УНИАН)», - сказал А.КЛЮЕВ.

Как компенсировать НДС?

На данный момент правительство продолжает определять условия выпуска облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для компенсации долга по возмещению НДС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

«Все что касается НДС облигаций, сейчас готовится положение на эту тему», - сказал он.

А.КЛЮЕВ отметил, что размер задолженности по возмещению НДС на сегодня превышает 25 млрд. грн. и сейчас правительство анализирует субъектов, ожидающих возмещение НДС.

«Сейчас идут проверки. Мы смотрим, где это нормальное предприятие-товаропроизводитель, а у кого это просто дутый НДС. После того, как эта проверка будет завершена, тогда мы четко определим, на какую сумму будут выписаны ОГВЗ», - сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он отметил, что планируется установить срок обращения ОВГЗ в пределах 2-3 года.

Финансы

Госбюджет пополнился 3,3 млн. грн.

По предварительной информации, вчера по результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в Государственный бюджет удалось привлечь 3,3 млн. грн.

Об этом говорится в телеграмме Национального банка Украины (НБУ), текстом которой располагает УНИАН.

ОВГЗ с погашением 20 октября 2010 года были размещены на сумму 927,930 тыс. грн. под 15% годовых, 30 марта 2011 года – 874,250 тыс. грн. под 15%, 27 марта 2013 года – 1,508 млн. грн.. под 14,5%.

НБУ вчера заработал 32 млн. долл.

Положительное сальдо интервенций Национального банка Украины (НБУ) по итогам вчерашней сессии на валютном межбанке составило (в долларовом эквиваленте) 32,048 млн. долл. Это следует из информации Нацбанка, предоставленной агентству УНИАН.

Вчера НБУ на межбанке купил 147,454 млн. долл., продал – 115,406 млн. долл.

Как сообщалось, во вторник, 13 апреля, на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9140/7,9265, к 12:00 сузился спрэд – 7,9220/7,9250. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9235/7,9255 грн./долл.

Нацбанк покупал доллары по курсу 7,9250.

Положительное сальдо интервенций Нацбанка с начала апреля т.г. составляет 183,068 млн. долл.

ТЭК

Переговоры с Россией о цене на газ завершатся на следующей неделе

В правительстве Украины ожидают завершения переговоров по определению новой цены на газ в конце текущей - начале следующей недели.

Об этом сегодня на брифинге заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

Он подчеркнул, что на данный момент переговорный процесс идет успешно.

«Я думаю, что в конце недели этой, может быть, в начале следующей, он уже закончится, и у нас будет реальная цена по газу», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что после определения цены на газ проект Госбюджета будет откорректирован и внесен в Верховную Раду в апреле с тем, чтобы парламент смог принять его до 1 мая.

Объясняя, почему проект бюджета, который практически готов, не может быть внесен в парламент уже сейчас, А.КЛЮЕВ сказал: «Почему мы не можем подать бюджет без цены на газ – потому что там, как только мы узнаем новую цену на газ, у нас должны сразу пересчитываться несколько показателей в бюджете. Если мы снижаем цену до той, которую мы хотим, то, думаю, что НАК «Нафтогаз Украины» обойдется без государственных дотаций… Те же самые субсидии надо будет сразу пересчитать».

Он отметил, что все эти доработки после установления новой цены на газ можно будет сделать буквально за два-три часа.

При этом А.КЛЮЕВ не предоставил более детальной информации о предложениях украинской и российской сторон по изменению условий поставок газа.

"Все, что касается цены, я бы не хотел сейчас отвечать, потому что идет переговорный процесс. И вы же знаете, когда идут переговоры, лучше конкретики никакой не давать. Как только они закончатся, сразу вы будете знать, какая базовая цена, как она изменяется от стоимости газойля, либо какой коэффициент: 0,8 или 1 используется при расчете основной цены на газ... Сейчас рано об этом говорить", - сказал А.КЛЮЕВ.

Строительство

Жилищное строительство восстановят за 2-3 месяца

Министр регионально развития и строительства Украины Владимир ЯЦУБА поставил задачу за 2-3 месяца остановить спад жилищного строительства в стране.

Такое требование он озвучил сегодня в Виннице в ходе совещания по разработке региональных программ строительства доступного жилья.

«Мы должны за 2-3 месяца остановить спад жилищного строительства. Если люди будут видеть, что строительные площадки стоят, – никто ни копейки не принесет», – сказал министр.

В.ЯЦУБА убежден, что для изменения ситуации в строительной отрасли необходимо восстановить доверие граждан. «Пусть остается элитное жилье, коттеджное, но спрос нам сегодня подсказывает, что нужны однокомнатные, двухкомнатные недорогие квартиры, которые подтянут рынок, в том числе и вторичный», – сказал он.

Министр также подчеркнул, что необходимо «разобраться» со строительными кампаниями. «Какие из них нуждаются в государственной поддержке – от финансирования и до завершения жилья 70-процентной готовности, строительства квартир до 100 кв. м.», – отметил В.ЯЦУБА.

Комментарии

Украина имеет козыри в переговорах с Россией

Украина имеет козыри в переговорах с Россией, считают украинские и российские эксперты, опрошенные Киевским Институтом проблем управления имени Горшенина.

Так, директор Международного центра политической экспертизы (Россия, Москва) Евгений МИНЧЕНКО отметил, что привлекательных для России объектов в Украине становится все меньше и меньше.

«Предприятия химической промышленности, в частности Одесский припортовый завод, из-за которого ломались копья в прошлом году, сейчас не очень интересен с финансовой точки зрения, при нынешней цене на газ. И даже если цена будет, например, как в Германии. Металлургия – и так уже российский бизнес накупил предприятий, которые можно было бы назвать стратегическими – но, опять же, уровень их рентабельности не так уж велик, чтобы они были очень интересны. Конкретные какие-то высокотехнологичные предприятия типа «Турбоатома», «Мотор Сичи» – да, они интересны. Но это не может быть ценой размена», - сказал он.

По мнению Е.МИНЧЕНКО, прямого обмена какого-то набора предприятий в обмен на скидки по газу быть не может. «Может быть какой-то пересмотр формулы. Я не исключаю такого варианта, что, скажем, будет обсуждаться возможность прямых поставок «Газпромом» газа, минуя «Нафтогаз Украины», тем предприятиям, собственниками которых является российский бизнес. Наверное, такой формат возможен», - считает эксперт.

Директор инвестиционно-банковского департамента компании "Dragon Capital" Максим НЕФЕДОВ также сомневается в существовании подобных договоренностей Москвы и Киева.

«Я считаю, что это из серии обычных страшилок. У нас раз в год появляется сообщение о том, что взорвался Чернобыль и облако идет на Киев», - сказал эксперт, а также отметил, что не видит никакой возможности каким-либо образом осуществить задуманное, даже если такой «коварный план» действительно существует.

«Объекты продаются на торгах. Кто предложит более высокую цену тот и выиграет торги, вот и все. Если это будут российские деньги, я не вижу в этом никакой проблемы. В конце концов, капитал не имеет никакой национальной принадлежности. Если в каких-то отечественных предприятиях россияне видят больше ценности, видят какую-то синергию со своими активами, то я бы лично только приветствовал их инвестиции. Если же, к примеру, американские инвесторы предложат более высокую цену, значит приватизируемый объект достанется им. В любом случае Украина от этого только выиграет», - считает М.НЕФЕДОВ.

При этом эксперт заметил, что в настоящий момент переговорные позиции Украины сильнее, чем они были ранее. «На то есть много причин: сокращение потребления газа в Европе, открытие новых месторождений благодаря разработке новых технологий добычи сланцевого газа, общая тенденция к снижению цены на газ. Это все в плюс для украинской переговорной позиции. Наверное, можно будет сыграть на каких-то общеполитических козырях, политических жестах в пользу России. У украинской делегации неплохие шансы получить более либеральные условия. По крайней мере, опыт восточно-европейских соседей показывает, что им удалось «сторговаться» с «Газпромом» на те или иные уступки», - сказал он.

Народный депутат от Партии регионов Павел КЛИМЕЦ, комментируя данную тему, в первую очередь отметил, что нынешняя власть всегда отличалась сильной «проукраинской» позицией, интересы страны и украинских предприятий для людей, находящихся во власти в данный момент, всегда были приоритетом.

«Уже давно пора перестать жить в мифах и «словоблудии» относительно экономических тем, а главное - перестать комментировать то, о чем нет достоверной и полной информации. Я не был участником переговоров и не готовил материалы к ним, я могу только транслировать свою личную позицию. Переговоры украинского правительства по газу - это сложная система интересов двух стран и трудоемкие расчеты. Могу вас заверить, что Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ выстраивают свою позицию исключительно в интересах Украины», - сказал П.КЛИМЕЦ.

Относительно возможности экспансии российского бизнеса в Украину народный депутат отметил: «Думаю, будет иметь место украинская экспансия по всем направлениям, и не только в Россию. Потому что завоевывать новые рынки будем мы. Одна из задач нового правительства - экономический рост и развитие промышленности, а значит - поддержка реального сектора и расширение рынков сбыта для украинской продукции. Для украинского бизнеса приход к власти команды, в которой много экономистов и людей, на практике знающих, как функционируют законы рыночной экономики, чреват только дополнительными инвестициями и развитием», - считает П.КЛИМЕЦ.

Экс-председатель Госкомпредпринимательства Украины, президент Аналитического центра "Академия" Александра КУЖЕЛЬ, напротив, полагает, что такие договоренности вполне возможны.

«Никто не будет нам идти ни на какие уступки. Каждая страна должна беспокоиться о своем народе, о своем бизнесе и о своем благополучии. Поэтому, если и будут какие-то договора, то только на основе других уступок правительства. У нас еще с вами есть много, чего можно отдать: и телефоны и порты и очень многое», - сказала А.КУЖЕЛЬ.

Не исключает она и существование списка украинских предприятий, интересных российскому бизнесу. «Эти предложения могли быть разработаны россиянами с бизнесом, который здесь работает. Если тот же ГРИГОРИШИН сегодня «на Фонде госимущества», то я не удивляюсь, что такой список есть», - считает А.КУЖЕЛЬ.

Как известно, в украинских и российских СМИ появилась информация о том, что Россия намерена продолжать процесс установления контроля над стратегическими предприятиями Украины, и Кремль уже назвал это одним из условий снижения цены на газ для Киева. Также фигурирует информация о существовании списка украинских предприятий, контроль над которыми хотели бы получить россияне и который премьер-министры России и Украины обсуждали во время встречи.

Валютный рынок

Курс доллара в банках все еще прежний 7,89/7,92 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,89 грн./долл., продают – по 7,92 грн./долл. Курс покупки-продажи не изменился по сравнению с 13 апреля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,91-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,3%, по сравнению с 13 апреля, и сегодня составляет 10,69/10,80 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,62-10,74 грн./евро, по продаже – в пределах 10,75-10,85 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 13 апреля, повысился на 0,4% и на сегодня составляет 0,2657 грн./рубль, курс продажи не изменился – 0,2727 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2710 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2709-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,89 грн./долл., продажи – 7,91 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,91-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева повысился на 0,3% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,70/10,79 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,62-10,74 грн./евро, по продаже – в пределах 10,75-10,85 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 13 апреля, не изменился - 0,2659/0,2732 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2620-0,2710 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2709-0,2750 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 14 апреля, составляет: гривни к доллару США – 7,9263, к евро – 10,766293, к российскому рублю – 0,27304.