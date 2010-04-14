Королевская: Комитет ВР ужесточит контроль выполнения законов

Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства намерен усилить контроль за выполнением уже принятых законов и будет проводить разъяснительную работу среди предпринимателей.

Об этом заявила глава парламентского комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

«Мы будем добиваться того, чтобы нормы законов выполнялись неукоснительно», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, принцип молчаливого согласия так и не заработал с 1 апреля, как это предусмотрено законодательством. «К сожалению, прогрессивные нормы законодательства, за которые проголосовало подавляющее число депутатов, не выполняются. Это означает, что Украина теряет возможности по улучшению бизнес-климата и стимулированию малого и среднего бизнеса», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, разъяснительная работа с предпринимателями не ведется – представители бизнеса не знают о своих правах, а чиновники на местах блокируют реализацию норм закона. «В то же время представители власти, вместо того, чтобы следить за соблюдением действующего законодательства, выступают с заявлениями и предлагают ввести принцип молчаливого согласия еще раз, делая вид, что им неизвестно о принятии соответствующих нормативных актов», – заявила глава комитета ВР.

«Законы должны выполняться. В противном случае предприниматели окончательно разуверятся в государстве, и рынок еще больше уйдет в тень. Я понимаю, что чиновникам очень не хочется терять доступ к «кормушке» и отказываться от выработанной годами привычки требовать дань, но власть должна обеспечивать выполнение законов и остановить беспредел на местах», – подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.