В тяжелом состоянии остаются 7 пострадавших

Семь человек, пострадавших во время терактов в московском метро, остаются в тяжелом и крайне тяжелом состоянии в больницах столицы, сообщает Минздравсоцразвития России.

"По состоянию на 16.00 (мск) 14 апреля 2010 года в лечебных учреждениях находится 43 пострадавших при взрывах в московском метрополитене. Из них в крайне тяжелом состоянии - один человек, в тяжелом - шесть человек, средней тяжести - три человека, в удовлетворительном состоянии - 33 человека", -передает РИА Новости.

По данным Минздравсоцразвития на 13 апреля, в больницах Москвы проходили лечение 48 пострадавших при взрывах в метро.

Взрывы на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" Сокольнической линии столичного метрополитена произошли 29 марта в утренний час пик с интервалом 45 минут. По последним данным, 40 человек погибли, более 90 пострадали.