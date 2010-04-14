Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поедет в Польшу на церемонию похорон польского Президента Леха Качинского 18 апреля в Кракове.

Эту информацию УНИАН подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины.

Как сообщили в пресс-службе Президента Украины, “глава государства посетит Краков, где примет участие в траурной церемонии прощания с трагически погибшим Президентом Польши Л.Качинским и его супругой Марией”.

Как сообщал УНИАН, похороны Л.Качинского и его супруги Марии состоятся в воскресенье на территории Королевского замка Вавель в Кракове. Похороны запланированы на 14.00 по местному времени.

В церемонии похорон польского Президента также примут участие Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, президенты США и Франции Барак ОБАМА и Николя САРКОЗИ.