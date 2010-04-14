Анонс на 15 апреля

10-00 - Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины (ул.. Грушевского, 5, сессионный зал). Вход по карточкам аккредитации.

***

10-00 - Состоится открытое заседание Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины (НКРЭ, ул. Смоленская, 19).

***

10-00- Состоится брифинг заместителя главы Государственной налоговой администрации Украины Сергея Лекаря на тему: „Дальнейшие шаги по детенизации заработной платы” (Пресс-центр ДПА Украины, Львовская пл., 8, 3-й этаж).

***

10-30 - Состоится пресс-тур на Киевский ювелирный завод, во время которого журналисты получат возможность поучаствовать во всех основных этапах производства украшений из драгоценных металлов, а также задать вопросы ведущим специалистам ювелирного дела. Вопросы: Как потребителю обезопасить себя и в итоге не получить подделку за собственные деньги? Можно ли проконтролировать качество покупаемого золота? Какие пробы металлов официально используют в Украине? Наличие какого процента чистого золота означает каждая разновидность пробы? Какими лабораторными методами исследуется золото и на предмет чего проводят исследования? На что следует, прежде всего обращать внимание при покупке ювелирных изделий? (ул. Голосеевская, 17).

***

11-00 - Пресс-конференция председателя правления АК «Киевэнерго» Эдуарда Соколовского и других руководителей Компании по направлениям. Тема пресс-конференции: «Итоги отопительного сезона 2009/2010 и другие актуальные вопросы тепло- и электроснабжения Киева» (АК «Киевэнерго», пл.И.Франко, 5, актовый зал, 4-й этаж).

***

12-00 - Пресс-конференция председателя правления Всеукраинской ассоциации кредитных союзов «Кредитный союз военнослужащих Украины» Александра Нагорского на тему: «Кредитные союзы помогут достроить незаконченные объекты?». Будет презентована «Программа первоочередных мер, направленных на стабилизацию финансово-экономической ситуации в Украине и развитие ипотечного кредитования военнослужащих под государственные гарантии без дополнительных расходов бюджетных средств» («ИнтерМедиа консалтинг», ул.Б.Хмельницкого, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо»).

***

12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Рынок недвижимости Киева: итоги первого квартала 2010 год». Участники: ген. директор АН «Благовест» Ирина Луханина, ген.директор АН Park Lane Галина Мельникова, директор информационно-аналитического портала Владимир Германов, ген.директор АН «Планета Оболонь» Виталий Котенко. Вопросы: «Итоги первого квартала 2010 года на рынке вторичной недвижимости столицы»; «Рынок элитной недвижимости в первом квартале 2010 года: особенности, тенденции, перспективы развития»; «Рынок первичной недвижимости: результаты первого квартала. Прогнозы»; «Анализ кризисных изменений на рынке жилья Киева» (ул. Крещатик, 4 ,конферец-зал).

***

13-00 - В «ЛигаБизнесИнформ» состоится интернет-конференция начальника Главной государственной инспекции на автомобильном транспорте Минтранссвязи Юрия Майбороды на тему: «Работа автостанций: как заставить монополистов играть по правилам потребителей

***

14-00 - Состоится заседание оппозиционного Кабинета Министров при участии лидера оппозиции Юлии Тимошенко. Во время заседания оппозиционного правительства будет, в частности, заслушан доклад министра юстиции оппозиционного правительства Елены Шустик на тему: «Судебно-правовая реформа в Украине» (ул. Грушевского, 5, конференц-зал).

***

14-00 - В рамках подготовки к 6-му заседанию Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии состоится украинско-российский Деловой форум «Украина-Россия: Объединение возможностей по преодолению кризиса. Новые аспекты сотрудничества - Перспективы эффективного развития». («Президент-отель», зал «Европейский», ул. Госпитальная,12).

***

15-00 - Пресс-конференция экс-министра экономики Украины, председателя Совета по изучению производительных сил Украины НАНУ Богдана Данилишина на тему: «Бюджетоспособность» правительства. Фундамент и перспективы экономической политики Николая Азарова» (ул.. Артема 50, 6 этаж, пресс-центр Медиакомпании «Информальянс»).

***

16-00 - Состоится расширенное заседание Коллегии исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА). Вопросы: О состоянии проведенной работы по уборке придомовых территорий, вывозу мусора, благоустройству парков и скверов, благоустройству районов города Киева и ремонту дорог. О схеме праздничного освещения улицы Крещатик ко дню Победы. Председатель - Киевский городской председатель Леонид Черновецкий (ул. Крещатик, 36, 2-й этаж, Колонный зал).

***

17-00 - Пресс-конференция, посвященная новой волне исследования EBA об инвестиционной привлекательности Украины, которое реализует InMind. Проект ведется с сентября 2008 года, за этот период в последнем квартале впервые наблюдается незначительный рост инвестиционной привлекательности. Пресс-конференция пройдет в рамках встречи EBA и Сергея Тигипко (отель “Интерконтиненталь”).

***

11-00 - В рамках XIV международной выставки энергетики, электротехники, энергоэффективности elcomUkraine 2010 (весна) состоится Международная конференция «Информационные технологии и телекоммуникационные системы в электроэнергетике ». Организатор - Компания ТЕХЭКСПО («КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2-Б, павильон №1).

***

11-00 - Круглый стол на тему: "Можно ли остановить рейдерство в Украине: прогнозы и тенденции". Организатор - "Юридическая газета". (ЛІГАБізнесІнформ, ул. Шамрыло, 23).

***

12-00 - Состоится церемония пуска первого в истории Киевского метрополитена Фотопоезда. Фотопоезд выйдет из электродепо «Харьковское» на Сырецко-Печерскую линию. Мероприятие проводится в рамках подготовки к 50-летию со дня введения в эксплуатацию первого участка КП «Киевский метрополитен».

***

13-00 - Круглый стол на тему: "Будущее украинской рекламы: тенденции формируются сегодня". Участники: Евгений Ромат, председатель Союза рекламистов Украины; Артур Герасимов, ген.директор опытной компании "Украинская маркетинговая группа" (UMG); Михаил Черняк, специалист по стратегическому планированию, менеджер проекта по изучению потребительских трендов компании THINK! McCann Erickson; Валерий Курейко, вице-президент Украинского PR-альянса, ген.директор компании стратегических коммуникаций Publicity Creating; Мирослава Немцова, ген.директор агентства результативного маркетинга "З141" и другие (“Укринформ”, ул. Б.Хмельницкого, 8/16).

***

Состоится пресс-тур во Львов, посвященный презентации проектов Представительства ЕС в Украине в рамках сотрудничества между Украиной и ЕС «Управление отраслями связанными с энергией в местных органах власти - Сотрудничество в городском развитии и диалоге»; «Поддержка интеграции Украины в Транс-европейскую транспортную сеть»; «Выполнение Украиной обязательств относительно членства в ВТО и Европейской политики добрососедства в сельском секторе (секторный подход)» .Участие в презентации проектов примут: посол и председатель Представительства Европейского союза в Украине Жозе Мануел Пинту Тейшейра, представители власти Львова, руководители учреждений и организаций, которые получают помощь в рамках перечисленных проектов, а также непосредственные руководители проектов со стороны ЕС. Нужна аккредитация. Телефоны: (044) 201-64-94, (050) 332-43-30, e-mail: sergeeva@keycommunications.ua до 15-00 15 апреля.