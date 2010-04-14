В Варшаву доставлены тела 30 погибших

Сегодня в Варшаву доставлены тела 30 из 96 жертв субботней авиакатастрофы самолета Президента Польши Леха Качинского.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, на столичном аэродроме состоялась траурная церемония, во время которой выступил глава польского правительства Дональд ТУСК.

"Вы вернулись на Родину, вернулись к своим близким, но сегодня ваши близкие плачут. Плачет вся Родина", - сказал премьер-министр Польши.

Он назвал долгом поляков почтить трагически погибших земляков.

"Поляки выполнят этот долг. Слава их памяти", - закончил свою речь Д.ТУСК, зачитав имена всех погибших, тела которых доставлены сегодня в Польшу.

Среди них - глава канцелярии Президента Владислав Стасяк, министр президентской канцелярии Павел Выпих, бывший руководитель Министерства обороны Ежи Шмайдзинский, руководитель Национального олимпийского комитета Пётр Нуровский, председатель Национального банка Польши Славомир Скшипек.

На аэродроме также находился и.о. Президента и глава Сейма Бронислав КОМОРОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, ранее в Польшу были доставлены тела Президента Польши Леха Качинского и его супруги Марии.

Польская власть планирует в субботу провести общую церемонию в честь всех погибших в авиакатастрофе под Смоленском, а в воскресенье похоронить на территории королевского замка Вавель в Кракове президентскую чету.