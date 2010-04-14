ГЛАВНОЕ на 14 апреля (вечер)

Хроника дня

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Макроэкономика: Кабмин ставит задачу снизить дефицит госбюджета в 2010 году до 6% ВВП Правительство Украины ставит задачу снижения дефицита государственного бюджета в 2010 году до уровня не более 6% ВВП.

Об этом говорится в правительственном проекте Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год, который обнародован на сайте Верховной Рады.

В документе указывается: «Целевой индикатор: уменьшение дефицита государственного бюджета 2010 года до уровня не более чем 6% ВВП, его покрытие за счет неэмиссионных источников».

Основной задачей в государственных финансах в 2010 году для правительства является уменьшение разрыва между доходами и расходами государственного бюджета.

Среди методов повышения эффективности бюджетных расходов правительство планирует упорядочение государственных целевых программ, сокращение их перечня, оставив те из них, реализация которых направлена на решение безотлагательных проблем в 2010 году. Госпрограммы, которые не войдут в указанный перечень, планируется финансировать преимущественно за счет других источников поступления средств (местные бюджеты, средства заказчиков и др.).

Кабмин планирует: подготовить проекты нормативно-правовых актов о досрочном прекращении действующих программ, которые фактически не были профинансированы на протяжении нескольких лет и, следовательно, потеряли свою актуальность; экономить бюджетные средства в текущем году предлагается за счет реорганизации учреждений бюджетной сферы с целью повышения эффективности государственных услуг и оптимизации численности занятых (прежде всего за счет пенсионеров); а также сокращать бюджетные расходы на субсидии путем установления дифференцированных тарифов на жилищно-коммунальные услуги в зависимости от объемов их потребления.

Как сообщалось, первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА заявила, что на сегодняшний день дефицит государственного бюджета Украины с учетом дефицита НАК «Нафтогаз Украины» и Пенсионного фонда составляет около 10% ВВП. В то же время, по ее словам, МВФ считает приемлемым для продолжения программы сотрудничества бюджетный дефицит на уровне 6% ВВП.

Экс-министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК оценивает потенциальный дефицит госбюджета Украины на 2010 год на уровне 20% ВВП.

Финансы: Средневзвешенный официальный курс гривни по итогам I кв. - 7,98 грн./долл.

Средневзвешенный официальный курс гривни по итогам первого квартала 2010 года составил 7,9881 грн. за 1 доллар США против 7,9908 грн./долл. в четвертом квартале 2009 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Средневзвешенный официальный курс по итогам марта т.г. составил 7,9671 грн./долл. против 8,0003 грн./долл. в феврале.

По информации Нацбанка, в марте т.г. средневзвешенный наличный курс гривни по операциям коммерческих банков составил: покупка – 7,936654 грн./долл., продажа – 7,984498 грн./долл.

Как сообщалось, на сегодня, 14 апреля, Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 7,9263 грн. за 1 доллар США.

Новости банков: НБУ дал права региональным подразделениям изменять ставки рефинансирования комбанков Национальный банк Украины уполномочил свои региональные подразделения вносить изменения в договоры рефинансирования коммерческих банков касательно размера процентной ставки.

Это предусмотрено постановлением Нацбанка №170 от 7 апреля 2010 года, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, теруправления НБУ имеют право «вносить изменения в действующие кредитные договора и договора залога (ипотеки) в части изменения размера процентной ставки по кредиту на основании подписанного председателем правления (совета директоров) банка, засвидетельствованного отпечатком печати банка и зарегистрированного в банке ходатайства, поданного банком» в соответствии с действующей нормативной базой.

Как сообщал УНИАН, в феврале т.г. вступило в силу постановление Нацбанка №47, которым было утверждено положение о выдаче Нацбанком стабилизационного кредита (рефинансирования), который предоставляется банку для поддержания ликвидности в случае реальной угрозы стабильности его работы.

Согласно положению, процентная ставка по кредиту является переменной, базируется на учетной ставке НБУ и зависит от класса банка и категории обеспечения. Банк имеет право ходатайствовать как по поводу продления срока договора, так и по поводу изменения учетной ставки.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины в январе-марте 2010 года провел операции по рефинансированию банков на сумму 3,4 млрд. грн.

В 2009 году объем выданных НБУ кредитов коммерческим банкам и другим заемщикам увеличился на 22% и на 1 января 2010 года составил 74,025 млрд. грн.

НБУ инициирует передачу функций банковского надзора от Нацбанка Фонду гарантирования вкладов

Кабинет Министров Украины инициирует передачу функций банковского надзора от Национального банка Украины Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом говорится в правительственном проекте Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год, который обнародован на сайте Верховной Рады.

В частности, в одном из пунктов документа сказано: «…пересмотреть стратегию развития Дирекции по вопросам банковского надзора (предусмотрев передачу функций в Фонд гарантирования вкладов физических лиц) и пересмотреть соответствующие нормативные акты».

В рабочую группу по подготовке этого вопроса будут включены представители Фонда гарантирования вкладов физлиц, Нацбанка, Минфина, Минэкономики и Минюста.

В документе подчеркивается, что система гарантирования вкладов физических лиц Украины нуждается в реформировании. «На сегодня Фонд гарантирования вкладов физических лиц практически выполняет функции расчетов с вкладчиками по обязательствам ликвидируемых банков», – отмечается в программе.

Согласно планам правительства, реформирование системы гарантирования вкладов физлиц будет заключаться в расширении полномочий фонда путем передачи ему части полномочий Национального банка по работе с проблемными банками с целью сохранения активов проблемного банка и оптимального выведения его из рынка.

Также в программе поставлена задача завершить работу над концепцией реформирования и способствовать внесению изменений в законодательство относительно усиления роли Фонда гарантирования вкладов в процессе реорганизации банков.

Как сообщал УНИАН, экс-председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины Виктор СУСЛОВ инициировал передачу этому органу полномочий Нацбанка в сфере осуществления банковского надзора.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.

Кабинет Министров Украины изменил состав своей квоты в наблюдательных советах«Ощадбанка» и «Укрэксимбанка»

Это предусмотрено постановлением правительства №304 от 29 марта т.г., текст которого обнародован на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, в набсоветы «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» вошли руководитель аппарата премьер-министра Александр КУШНИРЕНКО, первый заместитель министра Кабинета Министров Константин ЛЮБЧЕНКО, заместитель министра экономики Валерий МУНТИЯН, заместитель министра финансов Сергей РЫБАК, глава Государственного казначейства Украины Сергей ХАРЧЕНКО.

Документом предусмотрено прекращение полномочий членов набсовета «Укрэксимбанка» Георгия БЕРАДЗЕ, Валерия ДЕОРДИЕВА, Андрея ПОРТНОГО, Михаила ЛИВИНСКОГО, Ольги ТИТОВОЙ, а также членов набсовета «Ощадбанка» Георгия БЕРАДЗЕ, Михаила ЛИВИНСКОГО, Анатолия МЯРКОВСКОГО, Наталии САВУЛИЙ, Марины ЮХНО.

Справка УНИАН. Согласно действующему законодательству, наблюдательные советы «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка», которые на 100% принадлежат государству, формируются по квотному принципу. В набсоветы банков входят 15 человек, по 5 человек от Верховной Рады, Президента и Кабинета Министров Украины.

КМУ введет независимых директоров в набсоветы "Укргазбанка", «Киева» и "Родовида" Кабинет министров Украины намерен ввести независимых директоров в наблюдательные советы трех докапитализированных при участии государства банков ("Укргазбанк", банк «Киев», "Родовид-Банк").

Об этом говорится в правительственном проекте Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год, который обнародован на сайте Верховной Рады.

«Назначить независимых директоров в наблюдательные советы трех капитализированных банков, как это предусмотрено Меморандумом между Нацбанком и Минфином», - сказано в документе.

Кроме того, правительство ставит задачу в 2010 году подготовить и рассмотреть бизнес-планы указанных кредитно-финансовых учреждений.

Также в текущем году Кабмин намерен разработать проект Стратегии развития государственных банков ("Ощадбанк", "Укрэксимбанк") и банков, докапитализированных государством.

В планах правительства также способствовать активизации кредитования такими банками сельхозпроизводителей, в частности в период проведения комплекса весенне-полевых работ, выделение бюджетных средств на удешевление привлеченных кредитов.

Как сообщалось, в 2009 году общая сумма докапитализации банков при участии государства составила 19,6 млрд. грн.

Курс: Доллар снизился после ужесточения Сингапуром денежно-кредитной политики и отчета Intel Доллар США снизился в среду после ужесточения Сингапуром денежно-кредитной политики и хорошего квартального отчета технологического гиганта Intel, который повысил интерес рынков к покупке рискованных валют, сообщает Рейтер.

Переоценка Сингапуром собственной валюты была воспринята рынками как показатель уверенности Центробанка страны в экономическом восстановлении, что подогрело интерес к высокодоходным активам.

Товарные валюты, такие как австралийский и канадский доллар, выросли по отношению к доллару США, тогда как малодоходная иена сократилась.

Курс евро по отношению к доллару продолжил рост благодаря планам экономической помощи Греции, объявленным на выходных. Однако увеличение котировок европейской валюты ограничилось из-за беспокойства по поводу Греции, оказавшейся в долговой яме, и деталей реализации плана помощи.

Спреды государственных облигаций Германии и Греции достигли максимума со времени подписания соглашения о создании еврозоны.

"План экономической поддержки на данный момент снял беспокойства по поводу возможного дефолта, однако повышательная тенденция евро ограничена, так как мера может всего лишь откладывать решение проблем Греции", - отметил старший аналитик банка Commerzbank Лютц Карповитц.

Однако к 15.20 МСК европейская валюта достигла дневного минимума, остановившись на отметке 1,3602 доллара после того, как рейтинговое агентство Moody`s объявило о возможности снижения рейтинга Греции в связи с трудностями по обеспечению растущего долга.

Долларовый индекс к шести мировым валютам снизился на 0,10 процента до 80,425 пункта. На отметке 80,49 американская валюта обновила средние показатели, удерживавшиеся последние 55 дней, и приблизилась к месячному минимуму понедельника.

ТЭК: «Киевэнерго» направит на выплату дивидендов 1,8 млн. грн. прибыли за 2007 г. Акционеры энергокомпании АК «Киевэнерго» на общем собрании 14 апреля решили направить на выплату дивидендов 30%, или 1 млн. 844,7 тыс. грн., прибыли, полученной по итогам 2007 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на соответствующее решение, принятое на сегодняшнем заседании акционеров.

Согласно сообщению, 70%, или 4 млн. 304,3 тыс. грн. от прибыли, решено направить в резервный фонд компании.

Напомним, в 2007 году «Киевэнерго» сократило прибыль более чем в 3 раза – до 6,149 млн. грн. В 2008 и 2009 годах компания работала убыточно. Убыток составил 433,261 млн. грн. и 129,860 млн. грн. соответственно.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.

Уставный фонд «Киевэнерго» составляет 27 млн. 91 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн.

50%+1 акция «Киевэнерго» принадлежат НАК «Энергетическая компания Украины». 12,73% акций, принадлежащих киевской городской общине, переданы в уставный фонд ЗАО «Компания «Киевэнергохолдниг». До конца мая 2007 года номинальным держателем указанного пакета являлся КБ "Хрещатик". С июня 2007 года в качестве собственника этого пакета выступала компания Trelodia Investments Ltd. (Кипр).

Однако по состоянию на июнь 2009 года 20,34% акций "Киевэнерго" сконцентрировала кипрская BLEDSOE HOLDINGS LTD (Виргинские острова). Еще над 10,17% акций сохранила контроль Kapiton Trading Limited (Кипр).

Нефть дорожает благодаря фондовым рынкам и слабому доллару

Цены на нефть растут при поддержке фондовых рынков и слабого доллара и вопреки сообщению о росте запасов в США. сообщает Рейтер.

В 16.25 МСК цены на американскую легкую нефть выросли на $0,83 до $84,88 за баррель, а сорт Brent прибавил $0,78 до $85,50.

Котировки европейских акций растут, а доллар снизился на 0,1 процента, что благоприятно влияет на нефтяные цены, делая их более привлекательными для инвесторов за пределами США.

Запасы бензина в США выросли на прошлой неделе неожиданно для аналитиков, по данным Американского института нефти, а запасы нефти увеличились одиннадцатую неделю подряд. Управление энергетической информации опубликует данные в среду в 18.30 МСК.

"Рост запасов был ожидаем, за исключением бензина. Цены перешли в более высокий диапазон с уровнем поддержки около $83", - сказал брокер Bache Commodities Кристофер Белью о нефти Brent.

ОПЕК в среду немного повысила прогноз роста спроса на нефть в этом году и предсказала, что цены в ближайшие месяцы останутся в диапазоне $70-80 за баррель. Ранее в апреле Международное энергетическое агентство также повысило прогноз роста потребления нефти в этом году, но Управление энергетической информации США сократило прогноз из-за слабого спроса в Европе.

"Рост запасов рисует пессимистичную картину, но пока американский фондовый рынок стабилен, а экономические индикаторы хороши, я не думаю, что цены сильно упадут", - сказал Тецу Эмори из Astmax Co Ltd, который считает, что нефть будет торговаться в пределах $83-88 в ближайшие недели.

Транспорт: Главой Госадминистрации авиатранспорта назначен КОЛЕСНИК

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По его данным, А.КОЛЕСНИК назначен на последнем заседании Кабинета Министров Украины. В то же время, официального документа о назначении пока нет, в связи с чем в Министерстве транспорта и связи пока не подтверждают информацию о назначении.

Напомним, А.КОЛЕСНИК до недавнего времени занимал должность заместителя главы Госавиаадминстрации. Он уже возглавлял Госавиаадминистрацию – с ноября 2006 по январь 2008 года.

Как сообщал УНИАН, в марте 2010 года Александр ДАВЫДОВ был уволен с должности заместителя министра транспорта и связи – главы Госавиаадминистрации. Он возглавлял авиационное ведомство с января 2008 года.

IT: Apple отложила на месяц международные продажи iPad Tablet Миниатюрный планшетный ноутбук iPad, известный как Apple Tablet, поступит в продажу за пределами США на месяц позднее запланированного срока из-за повышенного спроса на это устройство среди самих американцев, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Apple Inc.

"Столкнувшись с неожиданно высоким спросом (на iPad) в США, мы приняли трудное решение отложить начало международных продаж iPad на один месяц - до конца мая", - говорится в пресс-релизе Apple.

В США мини-компьютер поступил в продажу 3 апреля в ценовом диапазоне от 499 до 829 долларов. Apple объявит международные цены на iPad в понедельник, 10 мая, и в этот же день начнет принимать предварительные заказы на новинку.

Apple Tablet, или "таблетка" в русской версии, - мультимедийное устройство c сенсорным дисплеем, которое позволяет смотреть фильмы, телевизионные шоу, играть в игры, выходить в интернет и читать электронные книги и газеты. Сопутствующая программа iBooks появилась в продаже в сети iTunes уже 2 апреля.

Гаджет весом 680 граммов снабжен чипом A4 с частотой 1 гигагерц. Время автономной работы планшетного ноутбука - 10 часов. iPad имеет память емкостью в 16, 32 и 64 гигабайта и поддерживает стандарты Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 2.1.

Аналитики полагают, что годовой объем продаж во всем мире превысит 7 миллионов гаджетов.

ЧП: Семь пострадавших при взрывах в московском метро остаются в тяжелом состоянии Семь человек, пострадавших во время терактов в московском метро, остаются в тяжелом и крайне тяжелом состоянии в больницах столицы, сообщает Минздравсоцразвития России.

"По состоянию на 16.00 (мск) 14 апреля 2010 года в лечебных учреждениях находится 43 пострадавших при взрывах в московском метрополитене. Из них в крайне тяжелом состоянии - один человек, в тяжелом - шесть человек, средней тяжести - три человека, в удовлетворительном состоянии - 33 человека", -передает РИА Новости.

По данным Минздравсоцразвития на 13 апреля, в больницах Москвы проходили лечение 48 пострадавших при взрывах в метро.

Взрывы на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" Сокольнической линии столичного метрополитена произошли 29 марта в утренний час пик с интервалом 45 минут. По последним данным, 40 человек погибли, более 90 пострадали.