Экипаж самолета Качинского знал, что падение неизбежно

Становятся известны некоторые новые подробности авиакатастрофы самолета президента Польши.

Из расшифровки черных ящиков правительственного лайнера следует, что экипаж примерно за 3-5 секунд до крушения знал, что избежать падения не удастся. Об этом сообщил главный военный прокурор Польши, полковник Кшистоф Парульский, передает "Эхо Москвы".

Последние слова пилотов были "драматическими", сказал полковник. Однако он отказался сообщить, что именно говорили пилоты перед ударом о землю.

Главный военный прокурор Польши также не сообщил, знали ли пассажиры авиалайнера о том, что Ту-154 разобьется.

Ранее стало известно, что Межгосударственный авиационный комитет РФ расшифровал черные ящики самолета польского президента. По словам главы МАК Татьяны Анодиной, оборудование и двигатели президентского Ту-154 до столкновения с землей находились в рабочем состоянии. Также Т.Анодина добавила, что в воздухе на борту самолета пожара или взрывов не было.

Кроме того, несколько дней назад был найден дополнительный эксплуатационный регистратор польского производства, расшифровка которого пройдет в Польше с участием российских специалистов.

В настоящее время продолжается анализ бортовых самописцев Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, потерпевшего крушение при посадке в Смоленской области. Расшифровка черных ящиков будет завершена в конце недели.

Расследование инцидента, в котором погибли Л.Качинский и его супруга, а также ряд высокопоставленных чиновников Польши, продолжается.