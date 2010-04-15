Для торговцев трагедия обернулась крупной выгодой

Авиакатастрофа под Смоленском, в которой погибли президент Польши Лех Качиньский с супругой и более 90 представителей политической элиты страны, для некоторых торговцев оборачивается коммерческой выгодой.

На торги американского аукционного дома e-Bay выставлены лоты, связанные с именем погибшего президента Польши.

"Зарезервировано - парковка только для семьи Качиньских" - такой дорожный знак из алюминия предлагают предприниматели, уже наладившие выпуск мелких партий таких "сувениров". "Новый!" - гласит аннотация к товару.

По соседству с этим лотом разместился похожий - металлический уличный знак с именем Качиньского на зеленом фоне.

"За упокой", - гласит надпись на белых майках с портретом трагически погибшего президента и польскими флагами, предлагаемая во всех размерах. Изготовители текстиля успели наладить несколько версий маек с портретом Качиньского - на фоне польского герба или с национальным флагом. Есть майки с портретами на красно-кровавом фоне и с надписью "надежда".

Все лоты с именем Качиньского, выставленные на интернет-торги, обозначены на e-Bay как пользующиеся самым высоким спросом, передает РИА "Новости".

Товаром стал даже номер газеты New York Post, на обложку которого вынесена фотография с места трагедии под Смоленском и с "шапкой" - "стерты с лица земли".

Стикеры, открытки и даже коврики под компьютерную мышь "Мужайся, Польша!" с изображением коронованного польского орла с траурной лентой и датой трагедии - 10 апреля - также весьма ходовой товар. На продажу вновь выставлены кассеты с фильмом 1962 года "Двое, которые украли Луну", в которой снялись братья-близнецы Лех и Ярослав Качиньские, когда им было 13 лет.

По утверждению СМИ, некто пытался даже продать домен с именем погибшего президента за 350 тысяч долларов, а один из польских веб-сайтов призывает присылать в их адрес соболезнования по цене свыше 10 долларов за каждое. Впоследствии эти послания скорби, конвертированные в наличность, обещают издать отдельной книгой.

"Греют руки" на трагедии и отели Кракова, в котором в воскресенье при огромном стечении поляков и зарубежных гостей состоятся похороны президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии. Цены на отели в городе взлетели до невероятных 3 тысяч долларов за ночь.

Правительственный самолет польского президента Леха Качиньского Ту-154 разбился под Смоленском утром 10 апреля. По предварительным данным, самолет зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана. На борту находились 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Не выжил никто. Среди погибших сам президент, его супруга и часть руководства страны. Они направлялись в Катынь, чтобы принять участие в траурных мероприятиях на месте массового захоронения жертв политических репрессий.