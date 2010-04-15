ДАЙДЖЕСТ СМИ за 15 апреля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Депутаты пытаются получить в собственность государственные квартиры», в котором пишет - в Раде зарегистрирован проект постановления «Об урегулировании правового режима жилья, предоставленного народным депутатам». Сам текст документа на парламентском сайте отсутствует, однако «Дело» выяснило, что в нем речь идет о приватизации служебного жилья в Киеве, которое летом прошлого года получили 17 народных депутатов…

http://delo.ua/vlast/politika/deputaty-pytajutsja-poluchit-v-sobstvennost-kvartiry-139513/

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Также «Дело» в материале «Сегодня будет представлена Госпрограмма развития Украины» пишет - сегодня первый вице-премьер Андрей Клюев представит в Верховной Раде Госпрограмму социально-экономического развития Украины на 2010 год. На базе этого документа правительство сформирует проект бюджета на текущий год…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/segodnja-predstavjat-gosprogrammu-razvitija-ukrainy-139515/

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«Дело» в материале «Эксперт: Аренда квартир в Киеве подешевеет к лету на 15%» пишет – возвращение в Киев уволенных ранее специалистов и кадровые обновления в министерствах и ведомствах несколько оживили столичный рынок аренды в марте. Однако на арендных ставках это не отразилось, так как предложение по-прежнему существенно превышает спрос…

http://delo.ua/biznes/rynki/ekspert-arenda-kvartir-v-kieve-k-letu-139495/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Минфин возьмет все» пишет – украинские предприятия и граждане сполна заплатят за повышение социальных стандартов, предусмотренное проектом госбюджета на 2010 год. Правительство намерено увеличить ставки акцизного сбора на все подакцизные товары, ужесточить администрирование НДС и ограничить возможности бизнеса уменьшать уплату налога на прибыль за счет убытков прошлых лет. Предприятия не готовы к резкому повышению акцизов…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1354768

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Украину греет сланец» пишет – одна из крупнейших мировых нефтяных компаний – Total – заинтересовалась добычей в Украине сланцевого газа и метана. Во вторник она сообщила о подписании соглашения с EuroGas об оценке запасов месторождений в Западной Украине. Интерес к украинским месторождениям неслучаен. При соответствующих инвестициях добыча может достичь 15-20 млрд кубометров газа в год – более половины объема, который планируется закупить в России в этом году, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1354796

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Издание «Экономические известия» в материале «Россия готова перегазовать» пишет – «российское руководство дало согласие: оно пересмотрит условия газового контракта». Таким сообщением премьер Николай Азаров начал заседание правительства. И тут же выразил надежду, что, возможно, уже к концу недели Украина будет иметь новую цену на газ. Какую - до сих пор секрет…

http://eizvestia.com/markets/full/4195863

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Также «Экономические известия» в публикации «Атомщики наверстывают упущенное» пишут – в апреле-мае Украина может достичь принципиальных договоренностей с Россией в сфере атомной энергетики, что позволит разблокировать процесс развития отечественного ядерного энергопромышленного комплекса, а также избавить отрасль от чрезмерного политического вмешательства времен президентства Виктора Ющенко…

http://eizvestia.com/markets/full/4195872

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«Газета по-киевски» в материале «Сдавайся, дача, большая и маленькая» пишет – похоже, для владельцев домиков кризис закончился – фанерный домик без удобств на Осокорках уже стоит от 1700 грн. в месяц, хотя прошлым летом можно было снять и за 1000 грн.

http://mycityua.com/articles/country/2010/04/15/074355.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Билеты на майские праздники уже в дефиците» пишет – билеты на майские праздники тают, как лед с приходом весны. На столичном ж/д вокзале огромные очереди — до 20 человек у каждой кассы. И это в рабочее время в будний день…

http://www.segodnya.ua/news/14130108.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Ценные бумаги под НДС скоро рухнут на рынок. Какими будут последствия…» пишет – Кабмин решил погасить долг по НДС путем выпуска ОВГЗ. Пока тяжело оценить успешность этой идеи, так как нет ясности с параметрами бумаг. Но варианты налицо…

https://economics.unian.net/rus/detail/43330

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Внимание, продукты! В антибиотиках "сила" наша…» пишет – под ГМОшный шумок проблема наличия в продуктах антибиотиков отошла на второй план. Но на сегодня этот вопрос не уступает в важности. Проверять наличие препаратов нечем, а контролировать закон «не дает»…

https://economics.unian.net/rus/detail/43388

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Артемьев знает, где маржа» пишет – Антимонопольная служба РФ решила рассказать, сколько нефтяники зарабатывают на простых автомобилистах. Самый продаваемый бензин - Аи-92 приносит компаниям прибыль в 10-25% в оптовом звене, а на бензоколонках - еще 15-36%…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/15/231414

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Издание «Известия» в публикации «У немцев цены - как в России» пишет - цены в немецких магазинах растут все быстрее. За один только март - на 0,6%. И не было бы в этом ничего для россиян интересного, если бы не удивительный факт: потребительская инфляция в ФРГ сравнялась с российской…

http://www.izvestia.ru/economic/article3140826/

(УНИАН)