Беларусь не намерена отказываться от оружейного урана

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает, что не получил приглашения на саммит по ядерной безопасности в Вашингтон из-за отказа вывозить высокообогащенный уран по требованию США.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе белорусского Президента, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил накануне журналистам во время своей рабочей поездки по регионам.

"Мне уже который год подряд говорят: вывозите этот уран. Хотите - в Америку, мы вам заплатим, хотите - в Россию. Я говорю: "Во-первых, почему вы нам диктуете, если это наш товар, мы его содержим под контролем МАГАТЭ. Мы не собираемся делать "грязные" бомбы или кому-то продавать. Мы используем этот уран в исследовательских целях. Меня сейчас приперли к стенке, нож к горлу - отдай. Я говорю, что уже отдали в свое время ядерное оружие, а что мы от этого имеем? И потом говорят: раз ты против того, чтобы отдать кому-то этот уран - мы тебя не пригласим на саммит. Я говорю: "Спасибо, я и не собирался ехать". Даже если бы Беларусь пригласили, я туда не собирался ехать. Почему, когда Израилю было невыгодно, что зададут какие-то вопросы по ядерному оружию, они помахали рукой: "До свидания, не нужен нам ваш саммит". Примерно так и я ответил", – сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Белорусский лидер подчеркнул, что не позволит диктовать условия Беларуси ни одной из стран. "Наклонять Беларусь никому не позволено. Мы будем разговаривать только солидно, по-партнерски, как бы на нас ни давила Америка и с другой стороны Россия. А здесь давление идет с двух сторон, и мы это чувствуем. Давайте садиться за стол переговоров и будем решать, что делать с этим большим количеством обогащенного урана", - заявил А.ЛУКАШЕНКО.

При этом он также отметил, что разделяет обеспокоенность государств в связи с распространением ядерных материалов. "Беларусь в состоянии сохранить этот ядерный материал, как она хранила его все годы с момента обретения независимости. Мы на границе несколько раз задерживали радиоактивные вещества, помогая всему миру бороться против этого, – нам никто спасибо не сказал", - пояснил глава белорусского государства.

А.ЛУКАШЕНКО подчеркнул, что Беларусь всегда была очень надежным и ответственным партнером для любой страны и сообщества по всему, что касается ядерной безопасности, и всегда выполняла все обязательства. "Надо больше опасаться, что в ведущих странах, и в России, и во Франции, и в Америке были случаи, когда исчезали ядерные материалы и до сих пор их не могут найти. У нас этого не было и не будет, потому что мы серьезные и ответственные люди. Мы взятки за это не берем и никому не собираемся негласно продавать, даже за большие деньги, этот материал", - заявил он.

Президент Беларуси также считает, что партнеры Беларуси по СНГ могли бы заявить о своей поддержке позиции Беларуси. "Если бы Россия, Казахстан и другие государства СНГ, которые там присутствуют, были действительно надежными друзьями Беларуси, они бы жестко поставили вопрос: Беларусь - она наша, и она должна быть на саммите, и никуда бы американцы тут не делись", - добавил А.ЛУКАШЕНКО.