В США розничные продажи и потребительские цены в марте показали рост

США. В марте 2010 года объем розничных продаж в марте увеличился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

США. В марте 2010 года потребительские цены (индекс CPI) выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем

США. В марте 2010 года базовый индекс цен потребления остался на уровне предыдущего месяца.

Комментарий. Рост находится в пределах допустимой нормы. Для экономики США – очень хорошие показатели. ЕС явно проигрывает в неофициальном соревновании.