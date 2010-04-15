В США розничные продажи и потребительские цены в марте показали рост

11:08, 15 апреля 2010
Разное
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США.  В марте 2010 года объем розничных продаж в марте увеличился на 1,6%  по сравнению с предыдущим месяцем. 

США. В марте 2010 года потребительские цены (индекс CPI) выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем  

США. В марте 2010 года базовый индекс цен потребления остался на уровне предыдущего месяца.

Комментарий. Рост находится в пределах допустимой нормы. Для экономики США – очень хорошие показатели. ЕС явно проигрывает в неофициальном соревновании.

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