ВВП КНР за 1 кв. вырос на 11,9%
11:11, 15 апреля 2010Разное
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Китай. По итогам первого квартала ВВП КНР вырос на 11,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (неофициальные данные).
Китай. В марте 2010 года потребительские цены выросли на 2,4%, по сравнению с февралем текущего года (неофициальные данные).
Комментарий. Очень сложно понять, радоваться за китайскую экономику или нет. Китаю кризис пошел на пользу. Но продолжение головокружительного роста настораживает все больше.
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