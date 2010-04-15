ВВП КНР за 1 кв. вырос на 11,9%

Китай. По итогам первого квартала ВВП КНР вырос на 11,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (неофициальные данные).

Китай. В марте 2010 года потребительские цены выросли на 2,4%, по сравнению с февралем текущего года (неофициальные данные).

Комментарий. Очень сложно понять, радоваться за китайскую экономику или нет. Китаю кризис пошел на пользу. Но продолжение головокружительного роста настораживает все больше.