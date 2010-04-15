Прибыль Intel в 1кв. выросла втрое, JPMorgan Chase & Co - на 54%

11:21, 15 апреля 2010
Разное
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США. По итогам первого квартала 2010 года чистая прибыль корпорации Intel   выросла более чем втрое, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

США. По итогам первого квартала 2010 года чистая прибыль JPMorgan Chase & Co выросла на 54%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.   

Комментарий. Вот так рост прибыли. Кризис явно пошел на пользу американским корпорациям.

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