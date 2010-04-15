Украина увеличила выработку электроэнергии на 10,1%, экспорт – на 34%
11:24, 15 апреля 2010Разное
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Украина. По итогам первого квартала 2010 года, производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) выросло на 10,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.
Украина. По итогам первого квартала 2010 года, экспорт электроэнергии из Украины вырос на 34%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Комментарий. Для украинской энергетики, у которой проблем хватает, данный рост выглядят большим успехом.
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