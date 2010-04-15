Ярослав Качиньский может бороться за пост Президента

Брат-близнец трагически погибшего Президента Польши Леха Качиньского Ярослав может бороться за пост главы государства на внеочередных выборах в июне. Об этом пишет сегодня польская газета Rzeczpospolita.

По данным издания, большинство членов оппозиционной партии "Право и справедливость", соучредителем которой был Л.Качиньский, считают, что в выборах должен принять участие лидер партии Ярослав КАЧИНЬСКИЙ.

«Мы еще не знаем, возьмется ли он за выполнение этой миссии. Он убит смертью самых близких», - сказал изданию один из ведущих политиков PIS.

Альтернативным кандидатом партийцы называют 39-летнего бывшего министра справедливости и генерального прокурора Збигнева ЗЁБРА, который, - согласно внутренним опросам - среди поляков имел рейтинг, близкий до уровня поддержки Л.Качиньского.

Издание также отмечает, что большую проблему с кандидатом имеет еще одна оппозиционная партия, представленная в Сейме, - "Союз левых демократов" (SLD), которая в авиакатастрофе 10 апреля потеряла своего кандидата Ежи Шмайдзинского и популярную депутатку Йоланту Шиманек-Дереш.

По неофициальным данным, выходец из SLD Александр КВАСНЕВСКИЙ, который дважды подряд возглавлял Польшу, будет убеждать лидера партии Гжегожа НАПЕРАЛЬСКОГО поддержать 62-летнего Анджея ОЛЕХОВСКОГО - одного из соучредителей правящей в стране с конца 2007 года "Гражданской платформы".

Популярный среди поляков представитель так называемого левого лагеря Влодзимеж ЦИМОШЕВИЧ категорически отказался от участия в выборах Президента.

Как сообщал УНИАН, очередные президентские выборы в Польше должны были состояться осенью этого года.

"Гражданская платформа" избрала своим кандидатом в Президенты главу Сейма Бронислава КОМОРОВСКОГО, который после трагической смерти Л.Качиньского, в соответствии с Конституцией, начал исполнять обязанности главы государства.

Дата внеочередных выборов Президента Польши будет объявлена 21 апреля, что означает самый поздний возможный срок для голосования 20 июня.

Самолет польского Президента Л.Качиньского разбился под Смоленском утром 10 апреля 2010 года. Согласно предварительным данным, самолет Ту-154 зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана. На борту находились 96 человек. Не выжил никто.

Среди погибших - сам Президент, его супруга и часть руководства страны. Они следовали в Катынь на траурные мероприятия на месте массового захоронения польских офицеров, расстрелянных НКВД в марте 1940 года.